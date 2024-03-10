“الموسم الرابع بوووووووووم”… الاشتراك في فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع في رمضان 2024

سيشهد شهر رمضان انطلاقة الموسم الرابع من مسابقة فوازير غازي الذيابي، حيث يمكن الفوز بسيارات لكزس دون الحاجة إلى استيفاء أية شروط أو تقييدات كما أكد مقدم البرنامج رحل الأعمال السعودي البارز “غازي الذيابي”، الذي حرص دومًا على إغداق متابعيه بجوائز ثمينة من خلال برنامجه الرمضاني الذي يشتمل على مجموعة من الفوازير، ويتم فيه تحديد الفائزين من بين المشاركين، استكشف معنا في هذا المقال جوائز فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع وأبرز تفاصيلها.

مسابقة فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع

أفصح غازي الذيابي مؤخرًا عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي إكس X عن بدء الموسم الرابع من برنامجه المعروف بتقديم الفوازير، مع تحضيره لعشرين سيارة من ماركة لكزس كجوائز للفائزين في الموسم الجديد، وتقوم آلية البرنامج على نشر سؤال من خلال الحساب الرسمي لغازي الذيابي على منصة إكس.

حيث يقوم المشاركون بالتسجيل من خلال حساباتهم الشخصية، مشاركة التغريدة التي تحمل السؤال، وإضافة هاشتاج فوازير غازي الذيابي، ويُختار مشارك واحد للفوز بسيارة، وسيتكرر هذا النمط خلال عشرين حلقة من البرنامج.

الاشتراك في فوازير غازي الذيابي الموسم الرابع

يحق للمتابعين من جميع أنحاء العالم العربي المشاركة في المسابقة بدون أي قيود أو متطلبات، على النقيض من المواسم السابقة، مما يعد بأن الفائزين سيأتون من عدة دول عربية، الموسم الجديد من البرنامج سيأتي برعاية من شركة دخون الإماراتية.

البرنامج لن يُعرض عبر القنوات التلفزيونية، بل سيكون متوفرًا حصريًا عبر الحساب الرسمي لرجل الأعمال غازي الذيابي على الإنترنت، الذي سيعلن قريبًا المزيد من التفاصيل حول كيفية المشاركة ومواعيد إصدار الفوازير للمتابعين الراغبين في الفوز بسيارة لكزس من أحدث الموديلات.

الإعلان عن الفائز بالسيارة سيكون خلال بث مباشر، حيث يُختار مشارك واحد عشوائيًا من بين المشاركين في الحلقة لينال سيارة لكزس من آخر موديل، ويُتوقع أن يتواصل هذا النمط طوال شهر رمضان.

جوائز مسابقة غازي الذيابي

على مر الأعوام الثلاثة الماضية، تنوعت الهدايا التي قدمها البرنامج السعودي الشهير للفوازير، وفي هذا الموسم تبرز تغييرات في الجوائز مرة أخرى، والتي كانت كالآتي:

في الموسم الأول، كانت الجائزة عبارة عن سيارة واحدة.

في الموسم الثاني، ازدادت الجوائز لتصبح 3 سيارات.

ارتفع عدد الجوائز في الموسم الثالث إلى 16 سيارة.

أما في الموسم الرابع، الذي يبدأ في رمضان هذا العام، ستكون الجوائز عبارة عن 20 سيارة لكزس من آخر موديل.

ما هي فكرة برنامج غازي الذيابي؟

يستند البرنامج إلى فكرة طرح سؤال من خلال الحساب الرسمي لمقدمه على منصة إكس، حيث يقوم المشاركون بالتسجيل باستخدام حساباتهم الخاصة، يشاركون التغريدة التي تحتوي على السؤال ويضيفون هاشتاج فوازير غازي الذيابي، ويُختار مشارك واحد ليفوز بسيارة، ومن المقرر استمرار البرنامج لعشرين حلقة.