500+ اجمل رسائل تهنئة المسيحيين بالصوم الكبير وطقوس الاحتفال بالاعياد

يعتبر الصوم الكبير من أهم المناسبات الخاصة بالمسيحيين، يود البعض تهنئة المسيحيين بالصوم الكبير وقد قدم رئيس الجمهورية تهنئة خاصة للبابا تواضروس بالبدء في الصوم الكبير، وقد حرص البابا تواضروس علي رد التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، كما أن هناك تشابه كبير بين المناسبتين في هاتين المناسبتين سيبدأ معاً سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

تهنئة المسيحيين بالصوم الكبير

يعد الصوم الكبير من المناسبات التي ينتظرها المسيحيين من العام للعام، وقد تم توجيه تهنئة المسيحيين بالصوم الكبير من رئاسة الجمهورية بشكل خاص وذلك لموافقة موعد بدء الصوم الكبير مع شهر رمضان المبارك فكلاهما بدايتهم يوم الحادي عشر من شهر مارس لعام 2024، وقد رد علي التهنئة أيضاً البابا تواضرس وذلك للتأكيد على أن كافة فئات الشعب مترابطين بشكل كبير.

ما هو الصوم الكبير

أعلنت الكنيسة القبطية بأنه سيتم البدء في الصوم الكبير لكافة المسيحيين وفي ذلك الصوم يتم الامتناع عن الطعام نهائياً بداية من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل إلى غروب الشمس، وقد تم تصنيفه علي أنه من أطول الصيام التي يمر على المسيحيين في مدته حوالي 55 يوم متواصلين، وقد تم التوضيح بأن هذه المدة تعتبر من أطول الفترات التي تمر على المسيحيين في الصيام، وستنتهي فترة الصوم الكبير لعيد القيامة المجيد والذي يوافق الخامس من شهر مايو لعام 2024، وقد تم عمل تقسيمة خاصة بالصوم الكبير، وهي عبارة عن:

صوم اربعيني والتي اقتدى به الاقباط بالسيد المسيح، ويتم إضافة عليه أسبوع يسمي أسبوع الالام.

ويتم إضافة عليه أسبوع اخر الخاص بالتجهيزات ما قبل سبت النور، حتى يتمكن كافة المسيحيين من الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كما ان هناك بعض الرسائل التي يمكن استخدامها لإخواننا المسيحين في الصوم الكبير، وهي: