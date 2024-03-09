مع اقتراب رمضان: مشروبات رمضانية طبيعية لمرضى الضغط المرتفع

يوجد الكثير من الأشخاص لديهم إرتفاع ضغط الدم تحديدًا بعد سن الأربعين فهذا يؤدي إلى متاعب كثيرة أثناء الصيام ومن المتعارف عليه يوجد بعض المشروبات والعصائر الطبيعية التي تساعد في القضاء على العطش في الصيام وفي نفس الوقت تساعد في ضبط ضغط الدم سوف نعرض لكم خلال السطور التالية أحسن وأفضل المشروبات التي تساعد في علاج إرتفاع ضغط الدم وتساهم أيضًا في خفض أثناء الصيام.
أولًا عصير البنجر
- عصير البنجر يحتوي على النترات التي يمكنك أن تطور تدفق الدم في الجسم، حيث يوجد تجربة أظهرت سريرية أنه عندما يشرب شخص ما ما يزيد قليلًا عن كوبين من من عصير البنجر مرة واحدة يومياً سوف ينخفض ضغط الدم لديه.
- بالإضافة إلى حدوث انخفاض بعد 30 دقيقة من شرب عصير البنجر وسوف يستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا وسوف يكون هذا التأثير أكثر وضوحاً عند الأفراد الذين يبلغ عمرهم ٤٥ أو يتخطى الـ 45.
- الاستهلاك اليومي يكون له تأثير طويل الأمد على خفض ضغط أما بالنسبة للعلماء لم يبحثوا في هذا الأمر بتفصيل واضح.
ثانيًا شاي الكركديه
- يوجد العديد يتساءلون عن شاي الكركديه لأنه يحتوي على مادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة، كما ظهرت في بعض الأبحاث أن تناول كوبين من شاي الكركديه يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل هذا يساعد في خفض ضغط الدم.
- كما يوجد بعد الدراسات تدرس التأثيرات بعد أربع أسابيع لذلك من الصعب تخصيص مدى سرعة عمل شاي الكركديه.
- كما تشير بعض الأبحاث إلى أنه يمكن أن يصبح ساري المفعول خلال ساعة ونصف كما لم يجد البعض الآخر أي تأثير لمدة تصل إلى أربع ساعات فهذا أدى إلى اختلاف في كمية الأنثوسيانين في كل كوب.