مع اقتراب رمضان: مشروبات رمضانية طبيعية لمرضى الضغط المرتفع

يوجد الكثير من الأشخاص لديهم إرتفاع ضغط الدم تحديدًا بعد سن الأربعين فهذا يؤدي إلى متاعب كثيرة أثناء الصيام ومن المتعارف عليه يوجد بعض المشروبات والعصائر الطبيعية التي تساعد في القضاء على العطش في الصيام وفي نفس الوقت تساعد في ضبط ضغط الدم سوف نعرض لكم خلال السطور التالية أحسن وأفضل المشروبات التي تساعد في علاج إرتفاع ضغط الدم وتساهم أيضًا في خفض أثناء الصيام.

أولًا عصير البنجر

عصير البنجر يحتوي على النترات التي يمكنك أن تطور تدفق الدم في الجسم، حيث يوجد تجربة أظهرت سريرية أنه عندما يشرب شخص ما ما يزيد قليلًا عن كوبين من من عصير البنجر مرة واحدة يومياً سوف ينخفض ضغط الدم لديه.

بالإضافة إلى حدوث انخفاض بعد 30 دقيقة من شرب عصير البنجر وسوف يستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا وسوف يكون هذا التأثير أكثر وضوحاً عند الأفراد الذين يبلغ عمرهم ٤٥ أو يتخطى الـ 45.

الاستهلاك اليومي يكون له تأثير طويل الأمد على خفض ضغط أما بالنسبة للعلماء لم يبحثوا في هذا الأمر بتفصيل واضح.

ثانيًا شاي الكركديه