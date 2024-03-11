“هتشترى سحورك”.. مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 للمواطنين .. هتقبض وبزيادة كمان!!

يسعى الموظفون في مختلف القطاعات داخل الدولة والمتقاعدون إلى الاطلاع على مواعيد صرف مرتباتهم ومعاشاتهم لشهر مارس، حيث تمثل هذه الرواتب والمعاشات مصدر رزقهم الرئيسي وتتولى وزارة المالية دورًا حيويًا في توفير المعلومات المتعلقة بهذه الصرفيات وتعمل وزارة المالية على توضيح صحة أو تكذيب الأخبار المتداولة بشأن مواعيد صرف المرتبات والمعاشات، مما يساعد على تفادي الارتباك والشائعات بين الموظفين والمتقاعدين بالإضافة إلى ذلك، يتم إضافة نسبة من الزيادات إلى المعاشات لخدمة المتقاعدين الذين قد تنتهي خدمتهم في خدمة وطنهم، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة ورغيدة لهم بعد تقاعدهم.

مواعيد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس

يعتزم وزارة المالية صرف مستحقات شهر مارس بدءًا من يوم 21 وحتى يوم 27 من الشهر، حيث ستتاح للموظفين والمتقاعدين فرصة استلام رواتبهم ومعاشاتهم في هذه الفترة ومن المهم التأكيد على أنه لم يتم الإعلان عن تبكير مواعيد الصرف.

تضاف قيمة الزيادات إلى الرواتب الشهرية وتمنح عند صرف الرواتب وبهذه الخطوات، تتجه الحكومة نحو توفير الدعم اللازم للموظفين والمتقاعدين، وضمان تحقيق العدالة المالية والاجتماعية لجميع أفراد المجتمع.

مقدار الزيادات الجديدة لرواتب شهر 3 لعام 2024