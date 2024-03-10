مفاجأة رمضانية! اعملي الكنافة النية بطعم لا يقاوم وبمكونات بسيطة بدل ما تشتريها!

الكنافة تعتبر من أرقى الحلويات الرمضانية ولكن بسبب غلاء الأسعار تريد السيدات في تعلم خطوات اعدادها في البيت بمذاق رائع، كما يوجد العديد من الفتيات المقبلين على الزواج يريدون معرفة طريقة إعدادها لأنها محبوبة للكبار والصغار لأنها بتكلفة بسيطة وسهلة ولا تحتاج لوقت ولا جهد سوف نتعرف في هذا التقرير عن كل ما يخص طريقة إعداد الكنافة انتظرونا.

طريقة إعداد الكنافة

سوف نوضح في السطور التالية طريقة إعدادها في البيت بكل بساطة وسهولة وتتمثل فيما يلي:

أولاً المكونات للكنافة

نص كيلو دقيق.

نص ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتين كبار من كوب ماء.

خطوات عمل الكنافة النية

سوف نوضح في السطور التالية طريقة عمل الكنافة النية في المنزل بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

احضري العجانه وضع بداخله الدقيق مع الماء والملح والنشا وقومي بخلطهم لكي يكون أكواب العجينة شبه سائل ثم قومي بعد ذلك بوضعها في كوب مثقوب أو زجاجة بلاستيك بها عدة ثقوب في الغطاء.

قومي بعد ذلك بتجهيز مقلاة عريضة تكون غير قابلة للالتصاق ثم ضعيها على النار لكي تسخن ثم اطفئ النار.

قومي بعد ذلك بمسح الطاسة بمناديل ثم قومي بسرعه رش عجينة الكنافة على هيئة دوائر ثم قومي بخرجها في صينية جانبية حتى لا تحترق وقم بتكرار نفس هذه الخطوات لكي تنفذ الكمية.

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