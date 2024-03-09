ألحق قدم واستفيد.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وكيفية الاستعلام عنها بالرقم القومي

تعتبر منحة العمالة الغير منتظمة من أكثر المنح التي تقدمه الحكومة المصرية للكثير من المواطنين التي يحتاجون للمساعدة ولتوفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الكثيرون، وهي واحدة من المنح التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ويرغب الكثير من المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط في التقديم للحصول على المنحة وقيمتها “1000 ألف جنيه”، كما يزداد البحث عن كيفية الاستعلام عنها بالرقم القومي.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

منحة العمالة الغير منتظمة من أكثر المنح الجيدة التي وفرتها الحكومة المصرية للمواطنين بهدف التغلب على مصاعب الحياة في الفترة الراهنة، حيث يتم التقديم على العمالة الغير منتظمة عبر الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة القوى العاملة المصرية والحصول على مبلغ قيمته 1000 جنيه، وحتى تلك اللحظة لم تعلم وزارة القوى العاملة عن موعد نهائي لصرف المنحة ولكن من المتوقع ان تصرف قريباً وسيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي

لكل المواطنين الذي قاموا بالتسجيل للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة يمكنكم الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بكم وموعد صرف المنحة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة القوى العاملة، وهذا من خلال الخطوات التالية: