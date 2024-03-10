“بالخطوات هتعملها وانت على السرير”.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة عبر moss.gov.eg .. يا حظك لو انت منهم!!

يهتم العديد من المواطنين بالبحث عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة لعام 2024، حيث يسعى الجميع للتأكد من الاستحقاق والتسجيل في هذا البرنامج الحكومي الهام. ولتسهيل عملية الاستعلام، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة المصرية رابطًا يمكن من خلاله الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة تتيح هذه الخدمة للمواطنين فرصة التحقق من وجود أسمائهم في قوائم المستفيدين من البرنامج، وبالتالي التأكد من استحقاقهم للدعم الحكومي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

للقيام بعملية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة، يجب اتباع الخطوات التالية بعناية:

الخطوة الأولى: اختر برنامج تكافل وكرامة من القائمة المتاحة.

الخطوة الثانية: حدد المستحق لمعاش تكافل وكرامة باستخدام الاسم الرباعي للشخص.

الخطوة الثالثة: انقر على الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.

الخطوة الرابعة: أدخل رقم القومي الخاص بالمستحق لمعاش تكافل وكرامة.

الخطوة الخامسة: اضغط على كلمة استعلام وانتظر حتى تظهر جميع البيانات أمامك بمجرد تحميل الصفحة ومن خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، ستتمكن من الاطلاع على الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة بكل يسر وسهولة.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

لإكمال عملية التقديم على برنامج تكافل وكرامة، يجب توفير الوثائق التالية: