رمضان خلاص على الأبواب: اعرفي سرّ الزبادي البلدي اللذيذ في الفخار!

يوجد العديد من ربات البيوت يتساءلون عن طريقة عمل الزبادي البلدي في الفخار بسبب اقتراب شهر رمضان ولأن الزبادي من الأساسيات على مائدة الإفطار، كما يعد الزبادي البلدي من الأكلات الأساسية في سحور رمضان ولكن تكلفته باهظة لذلك تريد العديد من النساء في تعلم خطوات عمله في البيت بمذاق شهي ورائع، سوف نتحدث في هذا المقال عن خطوات عمله بالتفصيل تابعوا معنا.

طريقة إعداد الزبادي

سوف نوضح في السطور التالية طريقة تحضير الزبادي وهو يتميز الزبادي البلدي عن الأنواع المباعة في السوبر ماركت لأنه لا يحتوي على المواد ولكن يحتوي على قدر أعلى من البروتين والدهون الطبيعية والعناصر المغذية، سوف نعرض لكم في هذا التقرير طريقة عمل الزبادي مثل الجاهز عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا مقادير الزبادي البلدي

نحضر كمية مناسبة من اللبن الدافئ.

إحضار علبة زبادي حسب كمية اللبن.

ماء ساخن.

خطوات عمل الزبادي البلدي في المنزل

سوف نوضح في السطور التالية طريقة عمل الزبادي البلدي في البيت وهي تتمثل فيما يلي: