“خراب بيوت مستعجل”.. وزارة التموين تعلن قرار إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات .. خلي بالك واوعي تكون منهم!!

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية خطوات حاسمة لضمان توجيه الدعم التمويني لمن يستحقه فقط، من خلال استبعاد فئات معينة من استحقاق السلع التموينية وفي هذا المقال، سنستعرض تلك الفئات المستبعدة بجانب تقديم بعض النقاط الأساسية المتعلقة بهذا الإجراء، بهدف فهم عمق الإجراءات وأثرها على النظام التمويني والاقتصادي في مصر.

قرار إيقاف صرف التموين 2024 لبعض الفئات

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على تنفيذ إجراءات حاسمة لتحسين توجيه الدعم التمويني نحو من يستحقه فقط وتشمل هذه الإجراءات استبعاد الفئات غير المستحقة، ومن بينها:

أصحاب الدخل المرتفع الذين تتجاوز مرتباتهم الحكومية 9600 جنيه مصري.

أصحاب السيارات الجديدة من موديل 2015 وما بعده.

من يدفعون فواتير الكهرباء التي تزيد عن 5000 جنيه شهريًا.

أصحاب فواتير الهاتف المحمول التي تتجاوز 800 جنيه شهريًا.

أصحاب الأصول الكبيرة والأراضي الزراعية التي تزيد عن 10 أفدنه، وأصحاب الشركات ذات رأسمال يتجاوز 10 ملايين جنيه مصري.

الهدف من إيقاف البطاقات التموينية

تأتي هذه الخطوات الحاسمة التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين أداء النظام التمويني وتحقيق عدة أهداف من بينها: