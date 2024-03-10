التربية والتعليم تعلن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد غير المضافة للمجموع

في تحديث جديد لنظام التقييم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بالنسبة للمواد غير المضافة إلى المجموع ستكون على شكل أسئلة اختيار من متعدد فقط، مؤكدة على استخدام البابل شيت في التقييم دون ضم أي أسئلة مقالية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العملية الامتحانية وضمان الدقة في التصحيح.

تفاصيل نظام الامتحانات الجديد للثانوية العامة 2024

بناءً على التحديثات الأخيرة من وزارة التربية والتعليم، سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع بنظام الاختيار من متعدد، حيث يقوم الطلاب باختيار الإجابة الصحيحة من بين مجموعة خيارات محددة لكل سؤال، هذه الامتحانات، التي ستجرى في لجان مؤمنة، تتبع المواصفات الفنية نفسها للعام الدراسي السابق، مشددة على استمرارية الشفافية والعدالة في التقييم، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة العملية التعليمية وتكييفها مع المعايير التعليمية الحديثة.

نظام امتحانات الاختيار من متعدد للمواد غير المضافة للمجموع.

استخدام البابل شيت في التقييم لضمان دقة النتائج.

امتحانات تجرى في لجان مؤمنة بمواصفات فنية مماثلة للعام السابق.

تفاصيل مواصفات امتحان الثانوية العامة 2024 من وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن استمرارية مواصفات امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 دون أي تغييرات عن السنة الدراسية السابقة. وفقاً للوزارة، ستخصص نسبة 30% من الأسئلة لتقييم المستويات العقلية البسيطة، بينما تخصص نسبة 70% لتقييم المستويات المتوسطة والعليا، يعتمد تدريج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل مادة دراسية. وسيتم تغطية كافة أجزاء المنهج من بدايته حتى نهايته، حيث يشكل الاختيار من متعدد 85% من الامتحان والأسئلة المقالية 15%، وفقاً لخصائص كل مادة.