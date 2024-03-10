مفاجأة رمضانية من العيار الثقيل! حضّري الكفتة في البيت بتكلفة قليلة وخطوات بسيطة هتعجب الجميع!

تريد العديد من النساء فى معرفة خطوات عمل وتخزين كفتة الباذنجان تحديدًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم لأنها تتيح العديد من الوقت والجهد وتكلفتها بسيطة وتكون أقل بكثير من أنواع الكفتة الأخرى، سوف نعرض لكم في هذا المقال خطوات عمل كفته الباذنجان والبطاطس لأنها تعد من الأكلات المحبوبة للكبار والصغار.

خطوات عمل الكفتة

سوف نتحدث على طريقة عمل الكفته بسبب اقتراب شهر رمضان، وهي تتمثل فيما يلى :

أولاً مكونات أرخص كفتة

كمية مناسبة من الدقيق.

احضري زيت ذرة.

كوب صغير من شبت مفروم.

احضري طماطم مبشورة.

عصير طماطم وفلفل أسود وملح.

ملعقة من الكمون.

500 جرام من الباذنجان المشوي.

بطاطس مسلوقة ومهروسة.

خطوات عمل أرخص كفتة

سوف نوضح في هذا التقرير طريقة عمل أرخص كفته، وهي تتمثل فيما يلى:

قومي بوضع الباذنجان والبطاطس في الكبه مع بعض التوابل وهي الملح والفلفل الأسود والكمون وقومي بخفقه جيداً لكي يتجانسوا بشكل صحيح.

قم بتشكيل كفتة الباذنجان على هيئة أصابع ثم قومي بتقليبه من كل الإتجاهات في الدقيق ثم ضعيها في علب حفظ أو أكياس متلائمة للحفظ والتخزين داخل الفريزر لحين الاستخدام.

كيفية تقديم الكفتة

سوف نوضح طريقة تقديم الكفته بعد الانتهاء من تحضيرها كما يلي: