خلي سفرتك مميزة.. تردد قناة cbc سفرة 2024 لتحضير أجمل وأشهي أكلات رمضان

تعتبر قناة cbc سي بي سي سفرة واحدة من القنوات التي تتبع cbc وبدأت بثها في عام 2010، وهي تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية وبرامج الطهي، وأصبحت واحدة من القنوات الأكثر بحثا عن ترددها، وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، والسبب في ذلك هو أن هذه القناة توفر للمشاهدين طريقة تحضير أشهى الأطباق والوصفات المناسبة لجميع الأذواق وهناك العديد من السيدات اللاتي يرغبن في اكتساب وصفات مبتكرة ومميزة لتحضيرها خلال شهر رمضان الكريم، لذلك زاد البحث عن الترددات الأفضل للقنوات الفضائية التي تعرض برامج عن الطبخ والمطبخ، ومن بين تلك القنوات تبرز قناة سي بي سي سفرة، وسوف نتناول معكم في الأسطر القليلة القادمة التردد وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

تردد قناة cbc سفرة

إذا كنت ترغبين في تحضير وصفات مميزة لمائدة الإفطار في شهر رمضان التي تنال إعجاب عائلتك، يمكنك متابعة قناة cbc سفرة وتثبيتها لمشاهدة محتواها المميز، وفي السطور التالية ستجد بيانات تردد قناة cbc سفرة عبر الأقمار الصناعية.

تردد قناة cbc سفرة على نايل سات

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 11785.

تردد قناة cbc سفرة على عرب سات

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11390.

برامج قناة cbc سفرة

قناة cbc تقدم مجموعة مميزة ومتنوعة من برامج الطهي المميزة التي تقدمها نخبة من أفضل الطهاة والمذيعين، حيث تعرض وصفات مبتكرة وجديدة بالإضافة إلى الوصفات المعروفة والتقليدية، تشمل القناة أيضا وصفات اقتصادية، ومن بين تلك البرامج التالي:

برنامج أميرة في المطبخ.

برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.

برنامج حكاوي المشاوي.

برنامج على قد الإيد.

برنامج هي وبس.

برنامج على قد الإيد

برنامج بالصحة والراحة.

برنامج زعفران وفانيلا.

برنامج الشيف.

على قد الإيد.

برنامج طبخة ونص.

برنامج شبكة وصنارة.

برنامج بالهنا.

طريقة ضبط قناة cbc سفرة علي جهاز الاستقبال

يمكنك ضبط واستقبال قناة cbc سفرة علي جهاز الريسيفر الخاص بك بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: