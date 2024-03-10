“أستعد من دلوقتي”.. تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024

مع اقتراب نهاية العام الدراسي، تتزايد التساؤلات حول موعد امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024، حيث يتطلع الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الجدول الزمني للامتحانات، في إطار الإعدادات النهائية للامتحانات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواعيد المحددة للامتحانات النظرية والعملية لطلاب الدبلومات الفنية، مشيرة إلى الترتيبات التي تم اتخاذها لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 النظرية والعملية

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024 ستنطلق يوم 1 يونيو المقبل، بينما ستبدأ الامتحانات العملية في وقت أسبق، محددةً يوم 25 مايو كبداية لهذه الامتحانات، هذا الإعلان يأتي ضمن جهود الوزارة لإعلام الطلاب وأولياء الأمور بالجدول الزمني المحدد، مما يسمح للطلاب بتوجيه جهودهم نحو التحضير والمراجعة بكفاءة عالية استعدادًا لهذه الامتحانات.

امتحانات نظرية، تبدأ يوم 1 يونيو 2024.

امتحانات عملية، تبدأ يوم 25 مايو 2024.

تحديد رسوم التقييم النهائي لطلاب الثانوية الفنية لعام 2023/2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن تحديد رسوم التقييم النهائي لطلاب الثانوية الفنية في تخصصاتها المختلفة (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي) للعام الدراسي 2023/2024، والذي يتم وفقاً للمناهج الدراسية المعتمدة على المنهجية الجدارات المهنية، وفق القرار الوزاري، يطلب من كل طالب مسجل بالصف الثالث الثانوي الفني سداد مبلغ قدره 300 جنيه كرسوم لأداء التقييم النهائي.

آلية توزيع حصيلة رسوم التقييم النهائي

في إطار تنظيم عملية التقييم النهائي، أوضحت الوزارة ضوابط ترشيح واختيار أعضاء اللجان الفنية المسؤولة عن التقييم، مشيرة إلى أن الحصيلة المالية المجمعة من رسوم التقييم سيتم إيداعها في حساب تنمية الموارد، هذا الإجراء يهدف إلى توفير الدعم اللازم لتطوير وتحسين جودة التعليم الفني، بما يساهم في رفع كفاءة التعليم وتنمية مهارات الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.