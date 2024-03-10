“عشان محدش يضحك عليك”.. أسعار السجائر اليوم 10 مارس حسب الشرقية للدخان ..اعرف الحقيقة وابعد عن المستغلين!!

تعاني مصر في الوقت الحالي من تحديات اقتصادية جسيمة، حيث تتجلى بوضوح في زيادة مستمرة في أسعار السلع الأساسية، ما يتسبب في تحمل المواطنين أعباء مالية متزايدة. يعزى هذا التفاوت في الأسعار إلى عدة عوامل، من بينها الضغوط الاقتصادية والتضخم المتزايد ومن بين السلع التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، يبرز سعر السجائر بشكل خاص، حيث يتسارع ارتفاعه بشكل ملحوظ مقارنة بالسلع الأخرى ويعزى هذا الارتفاع الكبير إلى جشع التجار وعوامل أخرى ومع هذا المشهد الاقتصادي التحدي، خرجت الشرقية للدخان اليوم لتقديم القائمة الرسمية بأسعار جميع أنواع السجائر.

أسعار السجائر اليوم

تقدمت الشركات المنتجة للسجائر في مصر بقائمة بأسعار منتجاتها، حيث بلغ سعر عبوة السجائر كليوباترا سوبر ومونديال (أحمر، أزرق، سيلفر) وبلاك ليبول وسويتش منتول وبلوبيري واليوم (كينج سايز وسوفت كوين) وبوكس أبيض وبوسطن/بلمونت 27 جنيهًا.

أما عبوة التبغ المُسخن، فقد بلغ سعرها 56 جنيهًا في حين ارتفع سعر عبوة التبغ المُسخن إلى 56 جنيهًا أيضًا.

بالنسبة لمنتجات مارلبورو، فبلغت أسعارها 69 جنيهًا لكافة أنواعها، بينما بلغ سعر مارلبورو كرافتد 59 جنيهًا.

و سعر سجائر ميرت، فوصل إلى 74 جنيهًا، بينما بلغ سعر سجائر ال ام 50 جنيهًا.

سعر سجائر وينستون، فوصل سعرها 45 جنيهًا للتوت، و50 جنيهًا لكل من الأصفر والأزرق.

و تأتي هذه القائمة في إطار جهود الشركات المعنية لتوفير الشفافية وتحديث الأسعار وهذا ما يسهم في توفير بيئة تجارية أكثر شفافية وإعطاء المستهلكين فرصة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة.