استمتع بتجربة فريدة! ساعة Oppo الجديدة تعمل كهاتف ذكي بسعر رخيص!

ما زال عالم الساعات الذكية في تقدم مستمر، فأصبح بإمكان الساعة الآن القيام بالكثير من الأعمال وكأنها هاتف وطبيب معك في آن واحد، وكان أخر تلك التطورات التكنولوجية قد قامت بها شركة أوبو، وسوف نوضح لكم في هذا المقال الحديث عن موضوع تعمل كموبايل منفصل ساعة رخيصة من oppo ببطارية جبارة وشريحة esim.

مواصفات هاتف oppo watch x

بعد الإعلان عن إمكانية تشغيل ساعة أوبو كاموبايل فقط، بدأ الكثير يتساءل ويبحث عن أهم مواصفاتها، وهي كما يلي:

اسم الساعة Oppo watch x نظام التشغيل Colors watch Aosp نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة 1,4 بوصة معدل التحديث ٦٠ هرتز نوع المعالج Snapdragon W5 Gen 1 قوة البطارية تعمل حتى ١٠٠ ساعة متواصلة الرامات ٢ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٣٢ جيجا بايت سعة البطارية ٥٠٠ ملي امبير سرعة الشحن ٧،٥ وات

مميزات ساعة oppo watch x

منذ الإعلان عن نزول ساعة oppo watch x في الأسواق وبدأ الكثير من المهتمين بالبحث عن مزايا تلك الساعة، وهي كما يلي:

حيث أن أهم مميزاتها أنها تحتوي على شاشة كبيرة مقارنة بالساعات الأخرى.

بالإضافة إلى أنه يدعم معالج قوي، وبطارية قوية جداً يمكنها العمل لمدة ١٠٠ ساعة متواصلة دون الحاجة إلى شحن.

بالإضافة أيضاً إلى السرعة الكبيرة التي تتمتع بها سرعة شحن البطارية، حيث يمكنك شحن البطارية كاملة في ٦٠ دقيقة فقط.

كذلك أيضاً فهي تتمتع بشكل أنيق وجذاب وعصري وألوان مختلفة وعديدة لتتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما يمكنها أيضاً قياس نسبة الأكسجين في الدم، وكذلك أيضاً قياس ضغط الدم، ومعرفة نسبة التوتر في الجسم وتأثيره على معدلات النمو.

كذلك أيضاً فهي ساعة مقاومة للماء يمكنها العمل تحت عمق ٥٠ متر، وتدعم ما يقارب ١٠٠ تمرين رياضي.

سعر ساعة oppo watch x