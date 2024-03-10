“رامز لما يرجع لازم يوجع”.. بالفيديو برومو برنامج المقالب رامز جاب من الآخر رمضان 2024

كشفت اليوم قناة إم بي سي عن البرومو الرسمي الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال لبرنامج مقالبه الجديد الذي يحمل هذا العام إسم «رامز جاب من الآخر»، والذي من المُقرر عرضه يوميا وطوال أيام شهر رمضان 2024 المبارك.

التفاصيل الخاصة بالبرومو لبرنامج «رامز جاب من الآخر» لـ رامز جلال

وتضمنت المشاهد التي تم عرضها من برومو برنامج رامز جاب من الآخر بداية قوية مليئة بالإثارة والغموض والكوميديا، وأيضا الوجع والألم والإصابات كما يبدو، أضف إلى ما سبق ظهور عدد من الحيوانات المُخيفة وتفاصيل مقلبه الذي يظهر خلالها عدد من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي.

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تعرف على مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال في رمضان 2024

هذا ومن المقرر أن يتم عرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2024 عقب آذان المعرب مباشرة وخلال تجمع كل أراد العائلة على مائدة الإفطار، وذلك تحديدا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة.

التفاصيل الخاصة ببوستر رامز جلال رمضان 2024

من ناحية أخري فقد ظهر النجم رامز جلال على البوستر التشويقي لبرنامج رامز جاب من الآخر في رمضان 2024، بمظهر غريب كعادته دائما وذلك بصبغه شعره باللون البنفسجي من ناحية الجذور وينتهي لون الشعر في الأطراف باللون الأبيض، كما ظهر رامز جلال في البوستر وهو جالسا في عربة خشبية بجانبه كلب وممسكا بنعامتين، وبيده الأخرى فانوس رمضان.

تفاصيل البرومو على الرابط التالي:-

وكما يبدو وظهر في البرومو الخاص بالبرنامج فإن حلقات برنامج رامز جلال هذا العام ” رامز جاب من الآخر ” سيكون جميع ضيوفه خلالها ثنائيات، أي أن المقلب سينفذ في نجمين إثنين وليس نجم واحد كما كان يتم في الأعوام السابقة، ومنهم نجوم كرة القدم والرياضة بصفة عامة وأيضاً الفنانين من الممثلين والمغنيين وكافة مشاهير المجتمع سواء بمصر أو بالوطن العربي.