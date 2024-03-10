“مسلسلات رمضان طول اليوم”.. تردد قناة روتانا خليجية الجديد على نايل سات 2024 بجودة عالية HD .. اضبطها دلوقتي وتابع شباب البومب 12

ينتظر محبو الكوميديا السعودية بشغف وحماسة عرض الموسم الجديد من المسلسل الشهير شباب البومب الذي يحظى بشعبية هائلة بين جيل الشباب في المملكة العربية السعودية، فقد أصبح هذا العمل واحدًا من الأعمال المفضلة لدى الجمهور السعودي وتجاوزت شعبيته الحدود الوطنية لتصل إلى البلدان العربية الأخرى ومن الملاحظ أنه يتم عرض المسلسل على قناة روتانا خليجية وهذا يضيف إليه المزيد من الجاذبية والمشاهدة.

تردد قناة روتانا خليجية

لمتابعة الموسم الجديد من المسلسل الشهير شباب البومب على قناة روتانا خليجية بوضوح وجودة عالية، يرجى ضبط جهاز الاستقبال الفضائي لديك على الترددات التالية:

التردد: 12226 MHz

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: جودة عادية (SD)

تردد أخر لقناة روتانا خليجية

للاستمتاع بمشاهدة قناة روتانا خليجية بتقنية عالية الدقة (HD) على النايل سات يمكنك استخدام التردد الجديد التالي:

التردد: 11295 MHz

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: عالية الدقة (HD)

ضبط تردد قناة روتانا خليجية

وفيما يلي خطوات بسيطة لضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك: