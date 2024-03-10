“يعني هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم”.. شيرين عبد الوهاب تحتل الصدارة في تريندات إكس بعد إطلاق برومو حوارها الجديد عن أنغام

في ظاهرة تؤكد على قوة تأثيرها الفني وشعبيتها الواسعة، نجحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في احتلال قائمة التريند على منصة إكس، وذلك بعد لحظات قليلة من نشر الفيديو الدعائي لأحدث حواراتها، مما أشعل حماس جمهورها ومحبيها في كافة أنحاء الوطن العربي.

برومو الحوار يكشف مفاجآت شيرين لأول مرة

جذب البرومو الدعائي الذي تم نشره اهتمامًا كبيرًا من قبل المستخدمين على منصة إكس، حيث سرعان ما تم تداوله بين الجمهور العريض، في هذا البرومو، تعد شيرين عبد الوهاب جمهورها بكشف مفاجآت وتفاصيل لم تعلن عنها من قبل، كما تتناول بجرأة الجدل الدائر حول لقب “صوت مصر”، الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الفنية.

شيرين تعلق على جدل لقب صوت مصر

خلال حوارها، تلقي شيرين الضوء على الجدل المحيط بلقب “صوت مصر”، مؤكدة أنها تحمل هذا اللقب منذ بداياتها الفنية، وذلك بتقديمها بهذا اللقب في مختلف المناسبات، وأوضحت شيرين موقفها من تقديم الفنانة أنغام حفلاً في السعودية تحت نفس اللقب، مشيرة إلى أنها تحترم هذا الأمر ولكنها تؤكد أن اللقب ارتبط بها منذ البداية وأن الأمر طبيعي في نظرها.

"اهلي ظلموني ظلم كبير جدا" … "[هي] صوت مصر و انا #صوت_الخرطوم "..!

المغنية #شيرين_عبدالوهاب في حوار خاص على موقع #القاهرة٢٤ …!!!!pic.twitter.com/XfY0OWcwAm — مشاهير الشرق الأوسط (@CelebMiddleEast) March 9, 2024

شيرين عبد الوهاب يعني هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم

في تطور جديد بخصوص الجدل المحيط بلقب “صوت مصر”، تحدثت الفنانة شيرين عبد الوهاب موضحة وجهة نظرها وردًا على الأسئلة المتعلقة بالمقارنة بينها وبين الفنانة أنغام، “يعني هي صوت مصر وأنا صوت الخرطوم؟”، هكذا استهلت شيرين تعليقها، معبرة عن استغرابها من الجدل الدائر ومشيرة إلى أن تصريحها كان ينطلق من الفخر بمكانتها الفنية دون الإساءة لأي طرف.

موقف شيرين عبد الوهاب من أنغام

وأضافت شيرين أن التصريحات التي أدلت بها كانت تعبيرًا عن رأيها الشخصي، مؤكدة على عدم وجود أي خطأ في ذلك، وأبدت استغرابها من رد فعل الفنانة أنغام، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أي نوع من الزعل أو التعامل السيئ من جانبها، خاصة بعد أن أثنت على حفلة أنغام واعتبرت أنها تستحق لقب “صوت مصر” وأكثر.

من خلال تصريحاتها، حرصت شيرين على توضيح موقفها بشكل شفاف ومباشر، معربة عن احترامها وتقديرها لزميلتها في المجال الفني، ومؤكدة على أن الفن يجب أن يبقى رسالة محبة وتقدير بين الجميع، بعيدًا عن التنافس على الألقاب.