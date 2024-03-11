اتحدد رسمي.. تحديد موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني وجميع القنوات الناقله

يبحث كثير من عشاق الساحرة المستديرة عن ماهو موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024 حيث بعد نهاية مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة السابقة يتساءل كثير من محبي الدوري الإسباني عن موعد الكلاسيكو القادم حيث سيلتقي الفريقان في نهائي السوبر الأسباني القادم والذي من المقرر ان يقام في نهاية شهر أبريل القادم وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد المباراة بين الفريقين القادمة.

ماهو موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024

يبحث محبي وجمهور الكرة الإسبانية عن ماهو موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024 حيث ستقام المباراة بين الفريقين في يوم الأحد الموافق 21 أبريل على الملعب الإسباني سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ولم يعلن الدوري الأسباني إلى الآن الموعد التفصيلي لإقامة المباراة وسيعلن الموعد قبل المباراة بشكلٍ كاف حيث ستقام المباراة على عدة نوافذ ومن أهم تلك النوافذ مايلي:

ستقام المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت

ستقام المباراة أيضًا على تطبيق TOD

ستقام المباراة أيضًا على موقع جول على هيئة بث مباشر كتابي

تاريخ فريق برشلونة وريال مدريد

تلاقى الفريقان الإسبانيين في المباريات الرسمية إلى ما يصل لأكثر من 255 مرة وقد اختلفت نتائج المسابقات بين التعادل والفوز والخسارة بين الفريقان حيث تعادل الفريقين على نحو 50 مباراة فيما فاز ريال مدريد أكثر من 104 مرات على غريمه برشلونة وتغلبت أيضًا برشلونة على ريال مدريد نحو 100 مرة التقى الفريقان أيضًا في مباريات الدوري الإسباني الليغا حيث حصل التعادل بين الفريقين أكثر من 35 مرة.

القنوات الناقله

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها ‘beIN SPORTS HD 3’ ما لم يكن هناك تعارض.

وأخيرًا، يسعى برشلونة للحفاظ على لقبه الدوري الإسباني والذي توج به بالمسم المنصرم والذي ينافس عليه 20 نادياً إسبانيا وضد أهم الفرق غريمه ريال مدريد والذي أنفق حوالي 130 مليون دولار في سوق الانتقال هذا الموسم من أجل الظفر بهذا اللقب وغيره من الألقاب.