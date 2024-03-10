اشتري وخزني من دلوقتي ياست الكل..سعر اللحمة النهاردة في الأسواق المصرية بمناسبة رمضان فيه تخفيضات في معارض أهلا رمضان

سعر اللحمة النهاردة تساءل عنه الكثير من الأشخاص في مختلف الأماكن، حيث أن الأسعار تتفاوت من مكان إلى آخر، كما هناك من تساءل عن أسعار اللحوم البلدي وكذلك اللحوم السوداني والبرازيلي وأيضًا اللحم المفروم بمحلات الجزارة وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث تصدر البحث عن أسعار اللحوم اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024 وخاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك حيث تكثر العزومات ويزداد إقبال المواطنين على شراء اللحوم وبالتالي قد زاد البحث عن سعر اللحم وهل ارتفع السعر أم انخفض، وهو ما سوف نتعرف عليها فيما يلي.

سعر اللحمة النهاردة

خلال الساعات القليلة الماضية كثر التساؤل عن أسعار اللحوم، فمن الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم قد تزايدت منذ بداية العام الماضي 2023 وما زالت في ازدياد أكثر مع دخول العام الجديد 2024 ولكن قد لاحظ في تلك الأيام أن أسعار اللحوم قد تزايدت بعض الشيء وهو ما طمأن المواطنين قليلًا، حيث تراجع سعر كيلو اللحم في مصر بدءًا من يوم الخميس وجاءت الأسعار في محلات الجزارة اليوم كالتالي:

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح بين 430 وحتى 480 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضاني يبدأ من 400 جنيه حتى 480 جنيه.

سعر كيلو اللحم البتلو يبدأ من 380 وحتى 450 جنيه.

كذلك سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح من 300 وحتى 370 جنيه.

أما السعر الكبدة البلدي تبدأ من 340 وحتى 370 جنيه للكيلو.

وكذلك وصل سعر كيلو اللحم الجملي إلى 300 وحتى 350 جنيه.

سعر كيلو السجق البلدي حوالي 300 جنيه.

أما سعر كيلو السجق المستورد تقريبًا بسعر 110 جنيهات.

كذلك سعر كيلو اللحم البلدي المفروم من 340 وحتى 370 جنيه.

كذلك سعر كيلو اللحم المفروم الاجمالي يبدأ من 300 جنيه.

سعر اللحم اليوم بالمنافذ والمجمعات

شهدت أسعار اللحوم المباعة بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية استقرار بالسعر بعض الشيء بدءًا من يوم الخميس وذلك مقارنة بباقي الأيام الماضية وجاءت الأسعار كالتالى: