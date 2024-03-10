المحوجة: سرّ العشاء اللذيذ في رمضان! مكونات اقتصادية ونتائج رائعة

تعتبر من الأكلات السهلة والبسيطة ومغذية كما يمكنك الإستعانة بها لكسر روتين المائدة لأنها تعتمد على مقدار غير مألوفة في الأكلات المصرية ومنها الحلبة المحوجة ويوجد العديد من ربات البيوت يريدون معرفة خطوات عمل المحوجة لأنها مغذية للكبار والصغار، بالإضافة إلى مقاديرها البسيطة والسهلة، وطريقة تحضيرها السريعة سوف نوضح كل ذلك في هذا المقال.

خطوات عمل المحوجة

يوجد العديد من السيدات يرغبن في معرفة طريقة عمل المحوجة لأنها مفيدة للكبار والصغار، وهي تتمثل فيما يلي:

أولاً المقادير

500 جرام من الدقيق.

و 500 جرام من الزيت الدافئ.

و500 جرام من السمن.

كوب كبير من عسل الأسود.

ربع كوب من حبة البركة.

كوب كبير من الحلبة المحوجة.

500 جرام من السكر البودرة.

أربع ملاعق كبيرة جوز هند.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة إعداد المحوجة

الكثير من الأمهات يرغبن في معرفة خطوات إعداد المحوجة، وسوف نذكرها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قومي بتقليب كل المكونات الجافة العجين معًا بشكل صحيح.

ثم بعد ذلك إضافة الزيت الدافئ أو السمنة ثم قومي بعجنها بشكل صحيح.

قومي بعد ذلك باضافة العسل بالتدريج لكي تتكون عجينة ناعمة ثم قومي بفرده على ورق الزبدة ثم قومي بوضعها داخل الصينية وقومي بتقسيمها بالسكين قبل دخولها للفرن.

قومي بتجهيز الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 20 دقيقة.

كما يمكنك وضع حبة البركة على الوجه كما تريد.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا مع طريقة عمل المحوجة، هذه الوصفة اللذيذة والسهلة التحضير، نتمنى أن تكونوا قد استمتعوا بشرح الوصفة، وأن تكونوا قادرين على تحضيرها في المنزل بنجاح.