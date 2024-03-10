عاجل.. أسماء المقبولين في دورة 114 الكلية العسكرية الوجبة الخامسة في جميع محافظات العراق

كانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في السابق عن فتح باب التقديم للدورة 114 في الكلية العسكرية لخريجي الدراسة الإعدادية في جميع الفروع العلمية والأدبية والمهنية، وذلك وفق مجموعة من الشروط المحددة من قبل الوزارة في تواريخ محددة، حيث وجهت وزارة الدفاع الدعوة للراغبين في الالتحاق بالكلية العسكرية كمتطوعين بضرورة تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن قائمة المقبولين في الدورة 114 للكلية العسكرية الوجبة الخامسة. وتدعو الوزارة جميع المتقدمين للحضور إلى المقر الرسمي للكلية في بغداد وفقا لتواريخ الحضور التي ستعلن عنها لاحقا، وسوف نتناول معكم أسماء الطلاب المقبولين في الكلية العسكرية للدورة 114 الخامسة، وكافة التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

أسماء المقبولين في دورة 114 الكلية العسكرية

كانت وزارة الدافع العراقية قد حددت موعد عملية المراجعة في الفترة من الثالث من مارس 2024 وتنتهي في اليوم التاسع عشر من نفس الشهر، يجب على الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالكلية العسكرية تقديم الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل.

يمكنكم تحميل قائمة الطلاب المقبولين في الدورة 114 للكلية العسكرية الوجبة الخامسة عبر الرابط التالي بصيغة PDF، كما يمكنكم الاستعلام عن قائمة أسماء المقبولين عن طريق زيارة موقع وزارة الدفاع العراقية، وإدخال الرقم القومي أو رقم الاستمارة الإلكترونية، واتباع الإرشادات لمعرفة النتيجة.

خطوات التقديم على الكلية العسكرية دورة 114

كانت وزارة الدفاع العراقية قد قامت بتفعيل رابط التقديم الإلكتروني للدورة 114 في الكلية العسكرية في الوقت المحدد لذلك، ويمكن التقديم على الكلية العسكرية، من خلال اتباع الخطوات التالية

في البداية، عليك الدخول علي رابط التقديم على الكلية العسكرية الذي قامت وزارة الدفاع العراقية بتفعيله للمتقدمين.

ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية.

يجب تقديم الطلب باستخدام الهوية الوطنية الموحدة للشخص المتقدم.

قدم نسخة من شهادة التخرج من كلية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع.

شروط التقديم على الكلية العسكرية دورة 114

قامت وزارة الدفاع العراقية بتحديد مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها في الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالدورة 114 في الكلية العسكرية وتضمنت ما يلي:

يجب أن يكون الطالب عراقي الجنسية ومقيم إقامة دائمة في الأراضي العراقية.

يجب أن يكون عمر المتقدمين للالتحاق بالجيش بين 18 و24 عامًا.

يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل و22 عامًا على الأكثر لغير العسكريين.

يجب أن يكون الجندي قد قضى ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون المتقدم لائق صحيا وبدنيا .

أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الإعدادية بمعدل لا يقل عن 70٪ في الفروع العلمية والأدبية، ومعدل لا يقل عن 80٪ في فروع السادس الإعدادي التجاري والصناعي في التخصصات التالية: إلكترونيات، ميكانيكا، كهرباء، سيارات.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الكلية العسكرية دورة 114

قامت وزارة الدفاع العراقية بالتأكيد علي ضرورة إحضار المستندات المطلوبة من الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالدورة 114 عند مراجعتهم، وذلك وفقا للتواريخ المحددة في استمارات الوجبة الثالثة عبر الإنترنت ومن بين تلك الأوراق والمستندات التالي