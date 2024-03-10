دعاء ليلة النهاردة .. دعاء دخول رمضان حسب الروايات المختلفة وأفضل الأدعية المستحبة

دعاء دخول رمضان من أكثر ما يبحث عنه المسلمون في الو الوقت الحالي، فالجميع يدرك جيدًا أهمية الدعاء ومكانته حيث إن الدعاء يعد أعظم العبادات، فقد كثر تساءل المسلمون عن دعاء دخول شهر رمضان وخاصة مع قرب قدومه، كما أنها الدعاء في رمضان له فضيلتين هم الزمان والصيام وهم كافيين لاستجابة دعاء المؤمنين بالشهر العظيم، وفيما يلي سوف نستعرض معكم أهم الأدعية التي يمكن للمؤمن الدعاء بها مع دخول شهر رمضان حتى يستجيب الله له ويحقق مبتغاه.

دعاء دخول رمضان

ثبَت من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يُفطِر، ودعوة المظلوم))؛ رواه أحمد والترمذي، ولهذا يجب للصوم الحرص على الدعاء طوال الصيام وعندما الافطار، وذلك لفضل الدعاء بالشهر الكريم، ويعد افضل دعاء دخول رمضان ما يلي:

«اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك».

آداب الدعاء في شهر رمضان

هناك عدة آداب للدعاء سواء في شهر رمضان أو بسائر الأشهر وهي كالآتي:

إخلاص النية بالدعاء لله وحده لا شريك له.

يجب إطابة المطعم للمسلم أي أنه يكسب قوته بالحلال.

يجب استحضار القلب وقت الدعاء.

ضرورة التأكد والثقة بقدرة الله على إجابة الدعاء وتحقيق مبتغى العبد.

يفضل بدء الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله.

كذلك يفضل بدء الدعاء بذكر أسماء الله الحسنى.

كما يفضل استقبال القبلة عند الدعاء واستحباب الطهارة.

فضل الدعاء بشهر رمضان الكريم