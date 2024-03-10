استمتعي بطعم إيطالي أصيل! باستا فلورا: شرح خطوة بخطوة ونصائح لإنجاح الوصفة

يوجد الكثير من الفتيات بسبب اقتراب شهر رمضان يردون معرفة العديد من الأكلات للتغيير لأسرتهم، ويرغبون في معرفة خطوات عمل باستا فلورا بمذاق شهي لا يقاوم لأنها من الأكلات البسيطة والسهلة ولا تحتاج لوقت ولا جهد ولا تحتاج تكلفة باهظة الثمن، كما يمكنكِ تحضيرها أفضل من الجاهزة أو المطاعم، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة إعدادها انتظرونا.

طريقة تحضير عمل الباستا

أولًا مكونات باستا فلورا

صفار بيضة.

رشة فانيليا.

نص كوب لبن.

ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

نص كوب زبدة طرية.

أربع أكواب كبيرة من الدقيق.

حضري العجينة.

مكونات الحشو

500 جرام مربى فراوله.

خطوات اعداد باستا فلورا

سوف نوضح في هذا التقرير طريقة اعداد باستا فلورا: