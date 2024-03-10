طبخ
استمتعي بطعم إيطالي أصيل! باستا فلورا: شرح خطوة بخطوة ونصائح لإنجاح الوصفة
يوجد الكثير من الفتيات بسبب اقتراب شهر رمضان يردون معرفة العديد من الأكلات للتغيير لأسرتهم، ويرغبون في معرفة خطوات عمل باستا فلورا بمذاق شهي لا يقاوم لأنها من الأكلات البسيطة والسهلة ولا تحتاج لوقت ولا جهد ولا تحتاج تكلفة باهظة الثمن، كما يمكنكِ تحضيرها أفضل من الجاهزة أو المطاعم، سوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة إعدادها انتظرونا.
طريقة تحضير عمل الباستا
أولًا مكونات باستا فلورا
- صفار بيضة.
- رشة فانيليا.
- نص كوب لبن.
- ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- نص كوب زبدة طرية.
- أربع أكواب كبيرة من الدقيق.
- حضري العجينة.
مكونات الحشو
- 500 جرام مربى فراوله.
خطوات اعداد باستا فلورا
سوف نوضح في هذا التقرير طريقة اعداد باستا فلورا:
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180.
- في إناء قومي بخلط الدقيق مع البيكنج باودر.
- في إناء آخر قومي بخفق الزبدة مع السكر لكي تصير كريمة ثم قومي بإضافة البيض مع الفانيليا والصفار وقومي بالتقليب باستمرار.
- قومي بخلط الدقيق جيدًا ثم أضف اللبن.
- قومي بخلط العجين مع مراعاة عدم العجن الزائد.
- قومي بتقسيمها ثلث وثلثين للقاع والثلث للتغطية.
- قومي بفرد العجينة الكبيرة ثم قومي بوضعها في صينية التارت ثم أضفي الحشو.
- قومي بتشكيل باقي العجينه ثم قومي بوضع المربى بالشكل المتوافق حسب الذوق.
- قومي بإدخالها الفرن لمدة 30 دقيقة.