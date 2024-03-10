استمتعي بطعم لا يقاوم في رمضان! الليمون المعصفر بحبة البركة: مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة

يعد الليمون المعصفر بحبة البركة من المخللات المميزة التي يفضلها العديد من الأطفال بسبب مذاقه المميز، كما يدفع البعض إلى شرائه من الأسواق، ومع اقتراب شهر رمضان يرغب العديد في معرفة طريقة احضار الليمون المعصفر لأنه لا استغناء عنه على مائدة الطعام، سوف نوضح في هذا التقرير طريقة تحضيرها ومقاديرها.

طريقة تحضير عمل الليمون المعصفر

الليمون المعصفر من أبرز المخللات وأشهرها سوف نتحدث عن خطوات إعدادها عن عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً مكونات الليمون المعصفر بحبة البركة

قومي بإحضار 10 قرون شطة حمراء أو خضراء.

13 ملعقة كبيرة عصفر.

ثلاث ملاعق كبيرة حبة بركة.

500 جرام من الملح.

3 كيلو ليمون.

المحلول الملحي

250 جرام من الملح.

2 لتر مياه.

500 جرام ليمون معصفر.

طريقة اعداد الليمون المعصفر بحبة البركة

يوجد العديد يرغبون في معرفة طريقة عمل الليمون المعصفر بسبب اقتراب شهر رمضان، وهو يتمثل فيما يلي:

قومي بخلط الملح مع المعصفر وحبة البركة ثم قومي بتقليبه جيدًا.

قومي بغسل الليمون وشق علامة+ بدون أن يفصل.

قومي بتتبيله بالخلطه ثم وضعه في البرطمانات مع الغلق بإحكام لمدة أربع أيام.

ملء البرطمانات بالمحلول الملحي ثم تركه لمدة أسبوعين.

خطوات عمل الليمون المعصفر

يوجد العديد من السيدات يرغبون في معرفه عمل الليمون المعصفر ويعتبر من وصفه المخللات السهلة والسريعة في التحضير بالإضافة ٱلى عدم شرط المهارة فيها في المطبخ على الإطلاق ولكن يتم الحصول على الليمون المعصفر من خلال طريقتين.

أولاً خطوات تخليل الليمون المعصفر المسلوق

سوف نوضح طريقة إعداد تخليل الليمون المعصفر المسلوق عن طريق اتباع الخطوات التالية: