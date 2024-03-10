“رايح على فين يا أخضر”.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت 10 مارس 2024

في سياق الأحداث الاقتصادية الأخيرة، ظل سعر صرف الدولار مستقرًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم السبت الموافق 10 مارس 2024، حيث بقيت قيم الشراء والبيع دون تغيير ملحوظ على الرغم من القرارات الاستثنائية الأخيرة للبنك المركزي المصري التي شملت زيادة في أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 10 مارس 2024

في التفاصيل، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، مشيرًا إلى استقرار في السوق المصرفية، كما أظهر بنك المصرف المتحد استقرارًا مماثلاً بسعر 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، وذلك في ظل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي التي أدت إلى تزايد الاهتمام بمتابعة حركة الدولار في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك يوم السبت، 10 مارس 2024:

البنك التاريخ سعر الشراء (ج.م) سعر البيع (ج.م) بنك قناة السويس السبت، 10 مارس 2024 49.40 49.50 البنك المتحد السبت، 10 مارس 2024 49.35 49.45 بنك الإسكندرية السبت، 10 مارس 2024 49.30 49.40 البنك الأهلي السبت، 10 مارس 2024 49.35 49.45 بنك مصر السبت، 10 مارس 2024 49.50 49.60

البنك التاريخ سعر الشراء (ج.م) سعر البيع (ج.م) البنك التجاري الدولي الأحد، 10 مارس 2024 49.3 49.4 البنك المصري الخليجي الأحد، 10 مارس 2024 49.4 49.5 HSBC الأحد، 10 مارس 2024 49.4 49.5

في الختام، يظهر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة كيف أن السوق المصرفي يحافظ على ثبات نسبي في مواجهة التقلبات الاقتصادية، هذا الاستقرار يعكس جهود البنك المركزي المصري في إدارة سياسات النقد الأجنبي بكفاءة، يبقى للمتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي متابعة التحديثات المستمرة للأسعار لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة في ضوء المعطيات الراهنة.