“رايح على فين يا أخضر”.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت 10 مارس 2024
"رايح على فين يا أخضر".. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات السبت 10 مارس 2024
في سياق الأحداث الاقتصادية الأخيرة، ظل سعر صرف الدولار مستقرًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم السبت الموافق 10 مارس 2024، حيث بقيت قيم الشراء والبيع دون تغيير ملحوظ على الرغم من القرارات الاستثنائية الأخيرة للبنك المركزي المصري التي شملت زيادة في أسعار الفائدة.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يوم الأحد 10 مارس 2024
في التفاصيل، سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع، مشيرًا إلى استقرار في السوق المصرفية، كما أظهر بنك المصرف المتحد استقرارًا مماثلاً بسعر 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، وذلك في ظل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي التي أدت إلى تزايد الاهتمام بمتابعة حركة الدولار في السوق المحلية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة
أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك يوم السبت، 10 مارس 2024:
|البنك
|التاريخ
|سعر الشراء (ج.م)
|سعر البيع (ج.م)
|بنك قناة السويس
|السبت، 10 مارس 2024
|49.40
|49.50
|البنك المتحد
|السبت، 10 مارس 2024
|49.35
|49.45
|بنك الإسكندرية
|السبت، 10 مارس 2024
|49.30
|49.40
|البنك الأهلي
|السبت، 10 مارس 2024
|49.35
|49.45
|بنك مصر
|السبت، 10 مارس 2024
|49.50
|49.60
|البنك
|التاريخ
|سعر الشراء (ج.م)
|سعر البيع (ج.م)
|البنك التجاري الدولي
|الأحد، 10 مارس 2024
|49.3
|49.4
|البنك المصري الخليجي
|الأحد، 10 مارس 2024
|49.4
|49.5
|HSBC
|الأحد، 10 مارس 2024
|49.4
|49.5
في الختام، يظهر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة كيف أن السوق المصرفي يحافظ على ثبات نسبي في مواجهة التقلبات الاقتصادية، هذا الاستقرار يعكس جهود البنك المركزي المصري في إدارة سياسات النقد الأجنبي بكفاءة، يبقى للمتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي متابعة التحديثات المستمرة للأسعار لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة في ضوء المعطيات الراهنة.