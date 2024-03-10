السعودية تحدد موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024، تعرف على موعد أول أيام رمضان في المملكة العربية السعودية

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعوة جميع المسلمين في كافة بقاع الأرض إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المعظم 2024، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 10 من شهر مارس حسب التقويم الميلادي الحالي 2024 م

السعودية تتحرى رؤية هلال شهر رمضان 2024 اليوم

كما طلبت المحكمة العليا من جموع المسلمين في شتى بقاع الدنيا وكافة أنحاء العالم تحري رؤية هلال شهر رمضان 2024 سواء رؤيته بالعين المجردة أو حتى رؤيته من خلال التليسكوب أو بالمنظار، مشيرة إلى من يراه بالعين المجردة فعليه أن يقوم بإبلاغ أقرب محكمة إليه ويسجل شهادته تلك إليها، وفي حالة عدم تمكنه من ذلك فعليه أن يقوم بالاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب مقر لمحكمة بحسب ما ذكرته اليوم وكالة «واس» السعودية.

لجان مشكلة لرؤية هلال شهر رمضان

وأعربت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن أملها في كل شخص لديه القدرة على الترائي الاهتمام بأمر استطلاع ورؤية هلال شهر رمضان 2024 بأن يقوم بسرعة بالانضمام إلى اللجان التي تم تشكيلها في المناطق من أجل هذا الغرض.

بمظاهر الفرح السعودية تحتفل باستقبال شهر رمضان

وفي حالة من الفرح والسعادة يستقبل المواطنون في المملكة العربية السعودية شهر رمضان المبارك بالعديد من مظاهر الاحتفال المختلفة، حيث يتم توزيع مختلف الهدايا التذكارية على كل من الأطفال والكبار في الشوارع، كما شرع جميع المواطنين بمختلف المراحل العمرية بتركيب وتعليق الزينات والإضاءة الرمضانية في المساجد والمنازل، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد حلقات الذكر وقراءة القرآن الكريم.

حيث يستعد ملايين المسلمين في كل بقاع الكرة الأرضية لإستقبال الشهر الكريم، والذي متوقع أن تكون أولى لياليه اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من مارس 2024، وفور إعلان رؤية الهلال سيتم إقامة وصلاة التراويح بجميع المساجد، وسط فرحة الجميع برمضان أعاده الله علينا جميعاً وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.