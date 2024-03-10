الآن لينك إيداع حساب المواطن الدفعة 76 في حسابات المستفيدين المقررة اليوم 10 مارس

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم أصبح موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 76 حاجة ملحة يبحث عنها العديد من الأشخاص المستفيدين من دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية وخاصة خلال الوقت الحالي بشكل كبير، نظراً إلى حدد برنامج حساب المواطن موعد شهري ثابت للصرف الدعم المالي لجميع المستفيدين من البرنامج، حيث يعد برنامج حساب المواطن إحدى برامج دعم المواطنين في المملكة، وسوف نوضح موعد الصرف وكيفية تقديم اعتراض في التالي.

موعد ايداع حساب المواطن الدفعة 76

من المقرر أن يتم إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية الخاصة بالمستفيدين في اليوم العاشر من الشهر الميلادي الجاري أي اليوم الأحد، وإذا صادف ذلك اليوم إجازة رسمية في البلاد يتم تقديم او تأخير الموعد حسب ما تقرره وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع برنامج دعم حساب المواطن، لكن أوضح البرنامج أنه من المقرر صرف الدفعة 76 في موعدها المحدد دون تأخير أو تقديم وهو في يوم الأحد الموافق 10 مارس.

خطوات تقديم اعتراض على دفعة حساب المواطن

يمكن لجميع المستفيدين الذين تم صرف الدفعة ناقصة أو غير كاملة لهم تقديم اعتراض على الدفعة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي.

يجب كتابة اسم المستخدم أو المتقدم وكلمة المرور الخاص بحسابك على الموقع

الضغط على أيقونة استحقاق الأهلية.

سوف تظهر أسباب نقصان الدفعة.

الضغط على أيقونة تقديم طلب الاعتراض.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب الاعتراض مع ذكر سبب الاعتراض.

تقديم كافة المستندات التي تثبت الاعتراض.

الضغط على أيقونة تقديم طلب الاعتراض.

شروط التسجيل في دعم برنامج حساب المواطن

يلزم تقديم مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على دعم حساب المواطن، وتتمثل تلك الشروط في التالي:

تمتع المتقدم للحصول على حساب المواطن بالجنسية السعودية والإقامة داخل الأراضي السعودية.

يجا الأا يكون المتقدم يمتلك أي عقارات أو أراضي ذات قيمة باهظة الثمن.

عدم امتلاك راتب شهري ثابت.

هذا ويمكنك العثور على معلومات حول موعد إيداع حساب المواطن على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. يُنصح بزيارة الموقع الرسمي والبحث عن الصفحة المخصصة للمستفيدين للحصول على المعلومات الأحدث بشأن تواريخ صرف الدفعات وأي تحديثات أخرى ذات الصلة بالبرنامج.