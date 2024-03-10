من هو الفائز في مسابقة الحلم 2024 والإعلان عن الفائز بجائزة التطبيق الأسبوعية “5000 دولار أمريكي”

العديد من المشاركين يتابعون بشغف لمعرفة الفائز في مسابقة الحلم لعام 2024، وفي السحب الذي أقيم ليلة الجمعة كجزء من برنامج “صدى الملاعب”، تم الإعلان عن فوز منصور مسفر، السعودي البالغ من العمر 66 عامًا، بالجائزة الكبرى الشهرية والتي تقدر بـ100,000 دولار أمريكي، منصور، الذي بدأ المشاركة في البرنامج منذ ثلاثة أشهر فقط، كان موفقًا بشكل استثنائي في تحقيق حلمه بالفوز بالجائزة، ويعمل في قطاع التعليم ويخطط لاستخدام الجائزة في الزواج مرة أخرى.

الفائز في مسابقة الحلم 2024

في السحب الذي تم ضمن مسابقة الحلم الشهرية، والذي يبلغ جائزته 100,000 دولار أمريكي، كان الفائز في مسابقة الحلم هو منصور مسفر من المملكة العربية السعودية، كما تم الإعلان عن الفائز في الجائزة الأسبوعية الخاصة بالتطبيق، والتي تقدر بـ5,000 دولار أمريكي، وكان سعيد الحظ هو محمد أحمد زعبنوس.

توفر مسابقة الحلم فرصة الفوز سواء بالجائزة الشهرية الكبيرة أو الجوائز الأسبوعية عبر التطبيق، من خلال التسجيل والمشاركة، حيث يتم السحب العشوائي علنًا واختيار الفائزين بشكل شفاف على الهواء مباشرة.

كيفية التسجيل في مسابقة الحلم

للمقيمين في الوطن العربي، يتاح الفرصة للانضمام إلى مسابقة الحلم، التي يقدمها مصطفى الأغا، باستخدام الهاتف المحمول، ويمكن المشاركة عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الكلمة “حلم” أو “dream” إلى الرقم المخصص لكل بلد.

بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية الاشتراك في الجائزة الأسبوعية الخاصة بالتطبيق من خلال تنزيل تطبيق الحلم من الموقع الإلكتروني الرسمي، ومن ثم شراء الجواهر وجمع العملات المعدنية، مما يؤهل للمشاركة في نسخة المسابقة لعام 2024.

مفاجأة مسابقة الحلم رمضان 2024

مصطفى الأغا، الوجه الإعلامي المعروف، ومقدم برنامج صدى الملاعب على شبكة قنوات MBC، كشف عن مفاجأة مثيرة لمتابعي برنامج الحلم بمناسبة شهر رمضان، الإعلان يتضمن فرصة ذهبية لجميع المشاركين الذين يسجلون في المسابقة من الآن وحتى 21 مارس القادم، حيث سيتأهلون للدخول في سحب قيمته مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى فرصة للفوز بـ2 كيلوغرام من الذهب.

كل ذلك يمكن الحصول عليه من خلال مشاركة واحدة فقط، يُعد هذا الإعلان دعوة للمشاهدين لتجهيز قائمة أحلامهم والاستعداد لمزيد من المفاجآت الكبرى والفرص المميزة في موسم مسابقة الحلم لعام 2024.