ملعب السانتياجو برنابيو يكون مسرحًا للقاء الكروي البارز بين ريال مدريد، الذي يتربع على قمة الليغا الإسبانية بـ66 نقطة، وسيلتا فيغو المحتل للمركز السابع عشر برصيده 24 نقطة، هذه المواجهة تقع ضمن الجولة الثامنة والعشرين للدوري الإسباني، مع هذا الحدث الكبير، يسعى محبو النادي الملكي جاهدين لمعرفة طرق متابعة المباراة المثيرة، في هذا المقال نقدم لك موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ريال مدريد – سيلتا فيغو

يتساءل الكثير حول موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، هذا الجدول يعرض توقيت بداية القمة الكروية المرتقبة في الدوري الإسباني اليوم الأحد، 10 آذار/مارس، في مختلف الدول العربية:

الدولة/المنطقة وقت بداية المباراة سوريا، العراق، السعودية، قطر، البحرين، الأردن، الكويت، اليمن 8:30 مساء السودان، ليبيا، مصر 7:30 مساء الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان 9:30 مساء تونس، المغرب، الجزائر 6:30 مساء

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني الجاري، يواجه ريال مدريد نظيره في مباراة مرتقبة اليوم، حيث يأتي النادي الملكي إلى هذه المواجهة عقب تعادله مع فالنسيا بنتيجة 2-2 في الجولة السابعة والعشرين، المباراة ستكون متاحة للمشاهدة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس، الحاصلة على حقوق بث مباريات الليغا الإسبانية في العالم العربي.

تحديدًا، سيتم بث اللقاء على قناة beIN Sports 1HD، وأيضًا يمكن المتابعة عبر تطبيق Bien connect لمن يفضلون المشاهدة عبر الأجهزة المحمولة.

تشكيلة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

ريال مدريد يخوض مباراته ضد سيلتا فيجو بهدف ترسيخ مكانته في قمة الليغا الإسبانية، وفقاً لتوقعات المحللين الرياضيين، من المنتظر أن يكون التشكيل الأساسي للنادي الملكي عند انطلاق المباراة كالآتي: