أعرف فايدتك وافرح.. الشهادات داخل البنك الأهلي وبنك مصر بعد طرح جديدة ب30%… ما مصير شهادة ال27% داخل بنكي مصر والأهلي؟

البنك الأهلي وبنك مصر من أكثر البنوك التي حققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة، ويتابع اخبار هذين البنكين العديد من المواطنين بشكل مستمر لمعرفة كل ما يقدمه البنك، وأكثر من يهتم بهذا الأمر الأشخاص الذين يرغبون في استثمار أموالهم، الذين يرغبون في معرفة أعلى شهادة ادخار مطروحة في السوق، والآن تم طرح شهادة جديدة بفائدة 30% وتم الإعلان عنها بعد الإعلان من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن رفع سعر عائد الإقراض و الإيداع لليلة واحدة، ونذكر لكم من خلال المقال تفاصيل خاصة بهذه الأمور فإذا كنت مهتم أكمل القراءة.

شهادة استثمارية بفائدة 30% من بنك مصر

قام بنك مصر بالإعلان عن إعادة إصدار شهادة ( ابن مصر) الادخارية، وذلك لثلاث سنوات متناقصة وبصرف عوائد مختلفة، والهدف من هذا الأمر هو مواكبة الأحداث وتلبية احتياجات عملاء البنك، وتم الإقرار بثلاث إصدارات دورية وهي صرف العائد بشكل سنوي أو ربع سنوي أو بشكل شهري، ونذكر لكم عوائد كل اصدار من خلال التالي:

• بالنسبة للعوائد السنوية لهذه الشهادات فتصل في السنة الأولى الى 30%، وفي السنة الثانية إلى 25%، وفي السنة الثالثة إلى 20%.

• أما بالنسبة للعوائد الربع سنوية فتصل إلى 27% للسنة الأولى و23% للسنة الثانية و19% للسنه الثالثة.

• أما عوائد الصرف الشهرية فتصل إلى 26% للسنه الأولى و22.5% للسنة الثانية و19% للسنه الثالثة.

• يتم تنفيذ هذه الإصدارات السابقة من يوم 6 من شهر مارس الجاري 2024.

شهادة البنك الأهلي الجديدة

قام البنك الأهلي بطرح شهادة استثمارية جديدة لثلاث سنوات متناقصة أيضا، وهذه الشهادة بسعر سنوي يختلف من سنة لأخرى، ففي السنة الأولى يقدر ب30%، وفي السنة الثانية يقدر ب25%، وفي السنه الثالثة يقدر ب20% وهذا العايد يصرف بشكل سنوي.