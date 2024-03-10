“حرامي سرق لولو”.. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد للأطفال wanasah 2024 على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة وناسة wanasah 2024 واحدة من أكثر قنوات الاطفال الرائعة التي تقدم برامج ممتعة ومسلية للأطفال، كما أنها تساعد على تقويم وتحسين سلوك الطفل العربي بطريقة شيقة وجذابة، كما أنها تعمل على تطوير عقل الطفل منذ الصغر وتهتم بتعليمهم السلوكيات الإيجابية بطريقة سهلة الاستيعاب، ولهذا السبب يبحث العديد من الآباء والأمهات عن تردد قناة وناسة حتى يستفيد أطفالهم من المحتوى المقدم، كما أنها قناة مجانية تماما وليست غيرها كباقي القنوات التي تطلب دفع اشتراك، ومن الجدير بالذكر أن قناة وناسة تتسم بارتفاع جودتها وكفاءتها، كما أن البث جيد وليس به اي تشويش، تابعوا معنا المقال حتى تتعرفوا على تردد قناة الأطفال وناسة.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال نايل سات

يمكنكم من خلال المعلومات التالية الحصول على أحدث ترددات قناة وناسة 2024، وهو:

معامل الترميز: 27500.

التردد: 11595.

معدل تصحيح الخطأ: 10/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

مستوى الجودة: HD.

القناة مجانية بالكامل وغير مشفرة.

تردد قناة وناسة الجديد للأطفال عرب سات

التردد الجديد لقناة وناسة wanasah عبر القمر الصناعي Arab sat كما يلي:

معامل الترميز: 27500.

التردد: 11270.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

مستوى الجودة: HD.

القناة مجانية بالكامل وغير مشفرة.

محتوي قناة وناسة

تقدم قناة وناسة محتوى شيق ورائع للأطفال، كما أنها تقدم مجموعة رائعة من الاغاني للطفل مثل:

يا شرطي حرامي.

يا لو لو ساعدوني.

مين اللي سرق الجزمة.

حياتي شاف بولو.

لولو أصبحت شرطية.

حرامي سرق لولو.

لولو الشطورة.

والعديد من البرامج والاغاني الأخرى المقدمة للطفل بهدف زيادة تركيزه واهتمامه، بالإضافة إلى تقويم سلوك الطفل منذ مراحله العمرية الأولى وفي مراحل مبكرة، ولذلك يجب على جميع الآباء الإنتباه اللى ما يشاهده أولادهم.