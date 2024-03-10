وزارة الدفاع العراقية تُوضح أسماء المقبولين في دورة 114 الكلية العسكرية والمستندات المطلوبة للتقديم

أسماء المقبولين في دورة 114 الكلية العسكرية، تم الإعلان من قبل وزارة الدفاع العراقية عن الاسماء المقبولة للدفعة الجديد، فقد وضحت الرابط الرسمي الذي يوضح النتائج بالإضافة إلى المستندات والأوراق المطلوبة في حال تم قبوله، أما إذا لم يتم قبول الأفراد فيجب عليهم الرجوع إلى الشروط التي اعلنت عنها الوزارة من قبل.

أسماء المقبولين في دورة 114 الكلية العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن أسماء المقبولين في دورة 114 الكلية العسكرية عبر الموقع الرسمي لها، فيمكن لجميع الأفراد الذين قدموا من قبل الدخول على الرابط التالي والاستعلام عن نتاجهم بصيغة PDF، كما يمكن أياً الاستعلام عنهم من خلال الدخول على الموقع الرئيسي لموقع وزارة الدفاع العراقية ومن ثم إدخال رقم الهوية الوطنية أو كتابة الرقم الإلكتروني للاستمارة واتباع باقي الخطوات.

المستندات المطلوبة في تقديم الكلية العسكرية الدورة 114

أكدت وزارة الدفاع العراقية على تجهيز جميع المستندات الخاصة بالتقديم على الدورة 114 بعد مراجعتها جيداً بناءاً على االتاريخ الي حددته الوزارة من قبل، فيجب إحار المستندات الآتية: