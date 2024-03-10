دعاء اليوم الأول من رمضان 2024 .. أدعية مكتوبة ومستجابة للشهر الكريم

ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام الشهر المبارك الشهر الذي يترقبه المسلمين من كافة أنحاء العالم نظرًا لأنه شهر الرحمة والمغفرة والبركة، وبعد أن تم استطلاع هلال شهر رمضان اليوم الأحد 10 مارس 2024 الموافق 29 شعبان 1445 فزاد البحث كثيرًا عن دعاء اليوم الأول من رمضان أو دعاء استقبال شهر رمضان 2024، وخلال الأسطر التالية سوف نوضح أدعية مستحب ترديدها خلال الشهر الكريم.

دعاء اليوم الأول من رمضان

شهر رمضان شهر الخير والنفحات والدعاء خلال هذا الشهر مستجاب، لذلك يحرص المسلمين على ترديد الأدعية في أوقات استجابة الدعاء سواء الدعاء في الثلث الأخير من الليل أو عند الإفطار علمًا أن للصائم دعوة لا ترد، وإليكم عدد من الأدعية المستحب ترديدها:

«اللهم اجعل لنا فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل للشيطان فيه علينا سبيلًا، واجعل الجنة لنا منزلًا ومقيلًا، يا رب العالمين». «اَللّهُمَّ اجْعَل لنا في هذا الشهر نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِنا فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذ بنواصينا إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.» اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين. اللهم هب لي في رمضان اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير، وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام وأجعل ليلة القدر من نصيبنا يامنان.

اللهم أجعلني من المستغفرين ومن عبادك الطائعين يا الله.

ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟

شهر رمضان شهر النفحات والبركة فيغسل العبد من ذنوبه ويتقرب أكثر إلى الله عز وجل بعدد من الأعمال الصالحة منها: