موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تستضيف فريق باريس سان جيرمان فريق ستاد ريمس اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لموسم 2023-24 على أرض ملعب حديقة الأمراء الذي يعتبر معقل الفريق الباريسي تبدأ المباراة في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بعد 16 انتصاراً و7 تعادلات وهزيمة واحدة وبفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه ستاد بريست من ناحية أخرى يحتل ستاد ريمس المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعد 10 انتصارات وتعادلات مثلها و4 هزائم في 24 مباراة يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق بينه وبين بريست إلى 12 نقطة بينما يطمح ستاد ريمس في الحصول على نتيجة إيجابية للارتقاء في الترتيب سواء بالفوز أو التعادل لافتتاح المجال أمامه للمنافسة في المراكز الأمامية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس

يترقب عشاق كرة القدم موعد المباراة النارية التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وستاد ريمس في ظهر اليوم الأحد العاشر من مارس عام 2024 ستنطلق الصافرة لبدء المباراة عند تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية هذه المواجهة المثيرة تأتي ضمن منافسات الدوري الفرنسي لموسم 2024 وتعد من اللقاءات المنتظرة بشغف من قبل عشاق الساحرة المستديرة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس

ستكون مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس متاحة للمشاهدة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حيث ستتم بث المباراة على القناة beIN Sports HD 4 تم اختيار هذه القناة بشكل خاص لبث هذا اللقاء الهام مما يضمن وصول الجماهير إلى التغطية الحصرية للحدث الرياضي سيتم تقديم البث بأعلى جودة ممكنة لضمان تجربة مشاهدة ممتعة وواضحة للمباراة.

تعتبر قنوات بي إن سبورتس من أبرز المنصات التلفزيونية لبث الرياضة حول العالم حيث توفر تغطية شاملة لأهم البطولات والمباريات في مختلف الرياضات ومن خلال قناتها beIN Sports HD 4 ستقدم بثا مباشرا لمواجهة باريس سان جيرمان وستاد ريمس لتمكين المشاهدين من متابعة كل لحظة من اللقاء بكل وضوح وتفصيل.