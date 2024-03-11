HERE.. رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024 بالأدن (مديرية الإسكان والأشغال العسكرية)

رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024 بالأدن، تم الإعلان عن نتيجة الأفراد الذين قبلوا بالبرنامج حيث قامت الوزارة بتوضيح أن الاستعلام سيتم بشكل إلكتروني وذلك من خلال الرابط والخطوات المعلنة على موقعها الرسمي، كما قامت بالإعلان عن أهم الشروط الخاصة بالحصول على قرض الإسكان العسكري

رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024 بالأدن

صرحت المديرية الإسكان والأشغال العسكرية عن بيان رابط الاستعلام عن أسماء مستحقي الإسكان العسكري 2024 بالأدن لشهر مارس وذلك عن طريق الولوج إلى الموقع الرئيسي للقوات المسلحة بالأردن، ففي حال الاستحقاق يتوجه المواطن “للتمويل السكني” حيث يتم تحويل المبلغ لبنك القاهرة، فيمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماءهم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يجب الولوج إلى الموقع الخاص بالقوات المسلحة الأردنية.

كما يجب إدخال رقم البطاقة الوطنية والرقم العسكري.

النقر على خانة اسماء المستحقين.

النقر على خانة أسماء الضباط وضباط الصف.

سوف تظهر أمامك قائمة تحتوي على كافة المستحقين وتفاصيل رواتبهم.

تفاصيل خاصة بقيمة المبلغ الإسكاني.

شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري

أعلنت مديرية الإسكان والأشغال العسكرية بدولة الأردن العديد من الشروط التي يجب قبولها بالشخص المتقدم للحصول على قرض سكني وتتمثل فيما يلي:

يجب أن تكون مدة الخدمة العسكرية أكثر من عشرون عاما.

أن تكون مدة السداد 30 عاما كحد أقصى.

يجب العلم بأن القرض يحدد بحسب أولوية الانتفاع إلى الوزارة دون الرجوع إلى الأقدمية أو الراتب.

يتم استثمار أسر الشهداء أو المصابين عند وجود نسبة عجز سواء كانت جزئية أو كلية.

كيفية التواصل مع الاسكان العسكري في الاردن

يجد عدة طرق يمكن من خلالها التواصل مع خدمة عملاء الإسكان العسكري بالأردن، نذكرها فيما يلي: