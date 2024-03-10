اعرف الجديد بخصوص البريد”… الآن ظهرت نتيجة وظائف البريد المصري 2024

من أكثر الوظائف التي حققت ضجه الفترة القادمة هي وظائف البريد، قام البريد المصري بفتح باب التقديم لعدد من الوظائف بمجموعة من الشروط والمؤهلات، وتهافت على التقديم على هذه الوظائف عدد كبير من الشباب، وقاموا بعمل جميع الأوراق المطلوبة وقدموها للأشخاص المختصين، وكان وقت التقديم في شهر فبراير الماضي من هذا العام، وتم طرح رابط لكي يقوم الأشخاص المتقدمين بالدخول عليه ومتابعة نزول النتائج، ومعرفة من تم قبولها ومن لا، حيث أن البريد من أكثر الأماكن التي يحب الشباب العمل بها فجميع وظائفه مميزة، ونذكر لكم تفاصيل بشأن نتيجة المتقدمين من خلال المقال

الاستعلام عن نتيجة وظائف البريد المصري

قد أعلنت الهيئة القومية للبريد عن حاجتها لموظفين يعملون بالعديد من الوظائف في العديد من المحافظات، تم تنظيم مسابقة للتقديم على هذه الوظائف من قبل الجهاز المركزي المختص بالتنظيم والإدارة، ونوضح لكم الأمر من خلال النقاط التالية:

● تم الإعلان عن هذه المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

● تحتاج هذه الوظائف الي عدد من خريجي الجامعات.

● بدأ التقديم في يوم 18 من شهر يناير، واستمر التقديم لمدة أسبوعين، وبعد ذلك تم مد المدة الي أن أصبحت مدة التقديم تقترب من الشهر.

● وبعد ذلك تم طرح رابط للمتقدمين لكي يستعلمون من خلاله عن قبول الأوراق ومعرفة الأشخاص المقبولين المؤهلين لإجراء الاختبارات.

● ويمكنك معرفة نتيجة هذه الاختبارات بالدخول على هذا الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

طريقة الاستعلام عن نتيجة المسابقة

● الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

● من القائمة الرئيسية قم بالضغط على أيقونة” الاستعلام.

● قم بإدخال الرقم القومي في المكان الخاص به بشكل صحيح.

● كتابة رقم الطلب الخاص بك في مكانه المخصص.

● الضغط على أيقونة” الاستعلام”.

● انتظر قليلا الي أن تظهر النتيجة