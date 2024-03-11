“بشرى سارة للمواطنين” 6 كيلو سكر بسعر 12.60جنيه.. اعرف ازاي تصرفهم؟

ارتفعت الأسعار وارتفع سعر جميع المنتجات الغذائية وحتى السلع التموينية، كما أن السكر من المنتجات التي أصبحت غير متوفرة، ويبحث عنها العديد من الأشخاص لأن المتوفر منها في الأسواق بأسعار مرتفعة للغاية، وتمنح الدولة للمواطنين السلع الغذائية بأسعار مخصصه، وذلك لأن هذه المنتجات هي منتجات مدعمه يحق لكل مواطن الحصول عليها من خلال البطاقة التموينية الخاصة بهم، كما أن وزارة التموين تسمح لكل مواطن أن يصرف كيلو واحد من السكر ويتيح لهم أن يصرفوا على حسب عدد أفراد الأسرة بحد أقصى 6 كيلو لكل بطاقة، ونذكر لكم تفاصيل خاصة بهذا الأمر من خلال المقال.

طريقة صرف السكر على البطاقة التموينية

يختلف عدد الأفراد المقيدين بالبطاقة التموينية على حسب عدد أفراد الأسرة، فإذا كان عدد أفراد البطاقة فردين فقط فيحق لهم أن يصرفوا 2 كيلو من السكر بشكل شهري، ويصرف كيلو السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو، اما البطاقة التي عدد أفرادها ثلاثة فيصرفون ثلاثة كيلو سكر شهريا وهكذا الي أن نصل الي العدد ستة فيصرفون ستة كيلو من السكر.

كما يمكن للأشخاص الحصول على سكر إضافي بالسعر الحر وهو المقدر ب27 جنيه للكيلو، وتصرف الأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد أو أقل كيلو واحد من السكر، أما البطاقة التي تحتوي على اربع أفراد أو أكثر فيحق لهم صرف 2كيلو من السكر بنفس السعر.

تخزين السلع

قام وزير التموين والتجارة الخارجية بالإعلان عن مدة تخزين السكر والسلع الأخرى من جبن وغيرها، وقال أن هذه المنتجات لا يزيد مدة تخزينها عن ثلاثة أشهر عند البائعين، ويحق لكل شخص حامل للبطاقة التموينية الحصول على التموين الشهري وصرف السلع التموينية المدعمة الأخرى من زيت وأرز وغيرها.