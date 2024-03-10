رسمياً.. الإعلان عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر موقع وزارة العمل

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق، هكذا يتساءل معظم العراقيين التابعين للرعاية الاجتماعية عن آخر الأخبار الخاصة بهذا الأمر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك فقد نوهت أيضاً عن مجموعة من الشروط التي لا بد أن تنطبق على المواطنين، لذلك سنتناول من خلال هذه المقالة طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وذلك من خلال السطور التالية، فتابعونا.

كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بتوفير إمكانية الإطلاع على الكشوفات من خلال الصفحة الخاصة بهم عبر الإنترنت، والتي يمكن الدخول عليها من خلال النقاط التالية:

الدخول على الموقع الرئيسي ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بعد ذلك يتم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

سوف تظهر أمامك كشوفات، يمكنك تحميلها وذلك للحصول منها على أسمك الخاص والتأكد من وجوده.

في حال لم يظهر أسمك من ضمن الكشوفات، فيمكنك الانتظار حتى يتم الحصول على كشوفات أخرى سيتم تحميلها من قبل الموقع في الأيام المقبلة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

في حال أردت الإنضمام لبرنامج الرعاية الاجتماعية التي وفرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، فيجب أن تنطبق عليك الشروط الآتية بشكل كامل، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي: