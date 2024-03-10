حمل pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وستعلم عن موعد الوجبة الجديدة في جميع العراق

تمثل وجبات الرعاية الاجتماعية في العراق أهمية كبيرة لدى المشمولين بالرعاية، ولذلك يبحثون عن تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة كثيرًا، وهذا يدل على شدة احتياجهم لكل وجبة جديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذه الوجبات تستهدف الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع لتكفيهم بعض احتياجاتهم الحياتية.

وعبر موقع البديل الإخباري نبين لكم تفاصيل الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية وشروط الحصول عليها.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعية الاجتماعية

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق هم الفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، حيث تستهدف الرعاية الاجتماعية الذين لا يستطيعون الكسب من زوي الاحتياجات الخاصة ومن العاطلين عن العمل وكبار السن والذين يعيلون أسرة عددها اكثر من أربعة أفراد أو أربعة أفراد ولا يجدون مصدر دخل يستطيعون به العيش، حيث تعمل وزارة العمل على توفير الدعم لهذه الفئات كما أنها تعمل على توفير فرص عمل للقادريين على العمل منهم.

استعلم عن موعد الوجبة الأخيرة

يمكن الاطلاع على تفاصيل الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مظلتي من هنــــا. اضغط على نظام هيئة الحماية الاجتماعية. ومن ثم قم بالدخول على برامج الرعاية الاجتماعية. أدخل جميع البيانات الشخصية الخاصة بك، ورقم البطاقة الذكية. اضغط استعلام، لتتمكن من الاطلاع على تفاصيل الوجبة الجديدة والسابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية.

شروط المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضعت شروط الرعاية الاجتماعية حتى تستهدف الفئات الأشد احتياجًا في الوطن، لذلك تشتمل شروط الرعاية على التالي:

أن يكون المتقدم عراقي، ومقيمًا في العراق. يكون من أصحاب الدخل المحدود أو من العاطلين على العمل. أو يكون المتقدم من زوي الاحتياجات الخاصة. لم يحصل على دعم من الحكومة قبل ذلك. ليس لديه أصول ذات قيمة عالية.

بعد استوفاء هذه الشروط يحق للمتقدم الحصول على دعم الرعاية، كما يمكنك التقديم من خلال منصة مظلتي وكذلك متابعة الدعم والاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الموقع أيضا.