سحب ممطرة ورياح.. توقعات حالة الطقس في السعودية ليوم الأحد 10 مارس 2024 م / 29 شعبان 1445 هـ

نشر المركز الوطني للأرصاد في السعودية توقعاته بشأن حالة الطقس المتوقع اليوم الأحد 10 مارس 2024 م / 29 شعبان 1445 هـ، حيث من المتوقع تواجد سحب رعدية ممطرة في بعض الأجزاء الشرقية والحدود الشمالية، بينما قد تشهد بعض المناطق الأخرى نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وإليكم التفاصيل.

درجات الحرارة وحالة الطقس في المدن السعودية اليوم 10-3-2024

فيما يلي بيانات حول درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية اليوم الأحد 10 مارس 2024 م / 29 شعبان 1445 هـ لعدد من المدن في المملكة العربية السعودية:

أبها: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: غائم جزئي

الدمام: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: صحو

جازان: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 27 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: سحب رعدية ممطرة

حائل: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: سحب رعدية ممطرة

المدينة المنورة: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: رياح نشطة

المجمعة: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: أتربة مثارة

المدينة المنورة: العظمى 33 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: رياح نشطة

الرياض: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: عوالق

الرياض: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: عوالق

الخرج: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: عوالق

جدة: العظمى 32 درجة مئوية، الصغرى 21 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: عوالق

حائل: العظمى 27 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: سحب رعدية ممطرة

رفحاء: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: سحب رعدية ممطرة

سكاكا: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 9 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: غائم جزئي

عرعر: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 10 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: غائم جزئي

فرعة: العظمى 28 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: غائم جزئي

مكة: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 23 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: عوالق

نجران: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية، الظاهرة الجوية: سحب رعدية

وهكذا، توضح هذه البيانات أن السعودية ستمر اليوم بجو شتوي يتخلله بصورة عامة العوالق والرياح مع سحب محملة بالأمطار.

حالة البحر اليوم 29 شعبان 1445 هـ في السعودية

من المتوقع أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر، مع سرعات تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، في حين تتجه جنوبية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الوسطى والجنوبية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة، أما ارتفاع الموج في البحر الأحمر، فمن المتوقع أن يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر على الأجزاء الوسطى والجنوبية، أما حالة البحر فستكون خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزء الشمالي، وخفيفة على الأجزاء الوسطى والجنوبية، وفيما يتعلق بالخليج العربي، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، مع سرعات تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة، بينما تتجه شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الأجزاء الجنوبية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة، أما ارتفاع الموج في الخليج العربي، فمن المتوقع أن يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف على الجزء الشمالي، وتكون حالة البحر خفيفة الموج على الجزء الشمالي، وتصل إلى متوسطة الموج.