حساب المواطن يوضح سبب وجود الخصم في الحسابات ويوضح أسباب عدم تلقي دفعة مارس 2024

بعد إصدار دفعة حساب المواطن في مارس 2024، بدأت العديد من الاستفسارات تطرح حول سبب نقص الراتب عمّا سبق، كما استفسر العديدون عن معنى حالة “لا يوجد” التي شاهدوها على حسابهم، ويعمل فريق خدمة المستفيدين على الرد على جميع هذه الاستفسارات بهدف توفير المعلومات الصحيحة للمستفيدين، وفي هذا المقال سنقوم بالرد على بعض الأسئلة الشائعة التي طرحت حول مشكلات نزول الرواتب في حساب المواطن لشهر مارس، فإليكم التفاصيل.

الحاسبة التقديرية.. كيف يمكن معرفة المبلغ المستحق للدعم من حساب المواطن؟

يتاح لجميع المستفيدين من برنامج حساب المواطن معرفة المبلغ الذي يستحقونه كدعم من خلال التطبيق الرسمي للبرنامج أو عبر النقر على الحاسبة التقديرية المتاحة على المنصة الرسمية للبرنامج، بدأت عملية صرف الدفعات منذ الساعات الأولى من اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى الساعات الأخيرة من يوم الأحد الواقع في 10 مارس الحالي، والذي يوافق 29 شعبان 1445، يجدر بالذكر أن الدعم المقدم لشهر مارس يشمل الدعم الإضافي ويتوجه لجميع المستفيدين الذين تمت موافقة طلباتهم والذين يستوفون الشروط المطلوبة.

ما سبب حالة “لا يوجد” أو حالة “الخصم”؟

من بين الاستفسارات الشائعة التي يتلقاها الفريق، يأتي استفسار حول حالات عدم نزول دفعة شهر مارس، وقد طرح بعض المستفيدين هذا السؤال نظراً لعدم تلقيهم أي دفعة، وجاء الرد من فريق خدمة المستفيدين للتوضيح أن عدم وجود دفعة يعود إلى تجاوز الحد الأقصى المسموح به للحصول على الدعم، والذي يختلف من أسرة إلى أخرى بناءً على دخلها.

كما تساءل أحد المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن سبب انخفاض دفعته خلال شهر مارس، حيث زعم المستفيد أنه تم خصم مبلغ قدره 1100 ريال سعودي من حسابه دون توضيح السبب، ورد فريق الدعم بأن المستفيد يمكنه الاطلاع على سبب انخفاض دفعته عبر الوصول إلى حسابه وفحص نافذة الدفعات المالية، وفي حال وجود سبب محدد للانخفاض، سيتسنى للمستفيد التعرف عليه ومحاولة حل المشكلة إذا كان ذلك ممكناً.