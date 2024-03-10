ألحق جهز ورقك.. وزارة الإسكان تُعلن رسمياً عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، تم الإعلان من قبل وزتلاة الإسكان عن الموعد الرسمي لحجز الوحدات السكنية وقد حددت فئات معينة بشرط تتطابق الضوابط والمعايير بهم، ففي حال تطابقت معهم فلا بد من تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لتوفير الوقت عند فتح الحجز.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

صرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، الجدير بالذكر بأن الموعد سيكون خلال الربع الأول من عامنا الحالي بالأخص في شهر مارس الجاري، فقد بلغت أسعار شقق الإسكان فيما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يوجد بعض الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان للحجز في شقق الإسكان الاجتماعي بالمحافظات، ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن لا يتخطى راتب الشخص عن الحد الأقصى.

عدم الحصول على إحدى خدمات الإسكان الاجتماعي من قبل، وذلك للزوج أو الزوجة.

توافر الأوراق والوثائق المختلفة والمعلم عنها من قبل وزارة الإسكان.

أن يتم التقديم على شقق الإسكان في المحافظة التابعة للبطاقة الشخصية فقط أو في مكان العمل.

أوراق التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

يوجد بعض الأوراق التي يجب أن تتوافر للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي، ومن ضمن هذه الأوراق ما يلي: