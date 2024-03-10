موعد مباراة روما وفيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ستجرى مباراة قوية في الدوري الإيطالي بين فيورنتينا وروما يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 على ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا ستكون هذه المباراة جزءا من جولة الـ27 في الدوري الإيطالي وستقام على أرضية ملعب أرتيميو فرانتشي تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين. فيورنتينا يسعى للحفاظ على مكانته في النصف العلوي من جدول الترتيب بينما يسعى روما لتقليص الفارق مع الفرق المتصدرة وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة تاريخيا التقى الفريقان في 156 مباراة في الدوري الإيطالي حيث فاز روما في 60 مباراة وفازت فيورنتينا في 48 مباراة بينما انتهت 48 مباراة بالتعادل من المتوقع أن تكون هذه المباراة منافسة مثيرة ومليئة بالحماس حيث سيسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث وبفضل تاريخ اللقاءات الطويل بين الفريقين، فإن المباراة تعد فرصة لإثبات القوة وتحقيق الأهداف المنشودة.

موعد مباراة روما وفيورنتينا اليوم

من المقرر أن يتواجه فريق روما لكرة القدم مع منافسه فيورنتينا اليوم الأحد الموافق العاشر من مارس 2024 في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة وذلك ضمن فعاليات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي ملعب أرتيميو فرانتيشي سيكون المضيف لهذه المباراة المهمة بين روما وفيورنتينا في إطار الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024 سيتم استضافة المواجهة على أرض هذا الملعب الشهير الذي يعتبر واحدا من أهم الملاعب في إيطاليا.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وروما اليوم في الدوري الإيطالي

مسؤولية نقل مباراة روما وفيورنتينا في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي للموسم الحالي تقع على عاتق شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تعتبر هذه الشبكة الناقل الحصري والوحيد لجميع منافسات بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي تقدم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تغطية حصرية لمباريات الدوري الإيطالي وتتيح للمشاهدين فرصة مشاهدة أبرز اللقاءات بجودة عالية وتعليق مميز ومن خلال نقلها لمباراة روما وفيورنتينا يمكن لعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بالتحدي الرياضي ومتابعة النجوم والفرق في العرض الأكثر شهرة في إيطاليا.