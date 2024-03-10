ثبتها الآن. تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد، تعد قناة طيور بيبي من أهم القنوات التي تقدم محتوى أطفال مناسب للأطفال وذلك في صورة أناشيد وأغاني هادفة، فأن ما تهتم به القناة هو تعليم الاطفال الأمور الدينية والتربوية من خلال تلك الأناشيد، وسوف نتعرف على تردد القناة على قمر النايل سات والعرب سات من خلال السطور التالية، فتابعونا.

تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد

أعلنت إدارة القناة عن وجود تحديث تردد قناة طيور بيبي 2024 الجديد على قمر النايل سات والعرب سات، وذلك للحصول على مشاهدة بأعلى جودة، فيمكن تحميل القناة على جهازك الخاص من خلال ضبط الترددات التالية:

تردد قناة طيور بيبي على قمر النايل سات

التردد هو 11274.

عامل الاستقطاب للقناة هو أفقي.

رقم الترميز 27500.

معامل التصحيح ⅔.

تردد قناة طيور بيبي على قمر العرب سات

أما عن أحدث ترددات القناة على العرب سات، فيكون على النحو التالي:

لا بد من إدخال التردد هو 11310.

كما يجب اختيار عامل الاستقطاب وهو عمودي.

أما عن معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

خطوات تنزيل القناة على جهاز الريسيفر

تستطيع جميع المتابعين القيام بتحميل القناة على جهاز الريسيفر بكل سهولة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: