اسهل طريقه للشحن.. طريقة شحن شدات ببجي 2024 مجانا مضمونه 100% بدون حظر الحساب

يبحث العديد من محبي لعبة بابجي الشهيرة عن طريقة شحن شدات ببجي 2024، والتي تمكنهم من اللعب في مستوي اعلي واقوي ويستطيعون التغلب علي الأخصام بكل سهولة حيث تحتوي الشدات علي العديد من الأسلحة التي يمكنك اللعب بها، ونالت لعبة بابجي الشهيرة أعجاب العديد من الأشخاص وتم أصدار اللعبة لتعمل علي هواتف الأندرويد وكذلك أجهزة الحاسوب التي تعمل بأنظمة الويندوز.

طريقة شحن شدات ببجي 2024

سنستعرض لكم في موقعنا الأخباري البديل طريقة شحن شدات ببجي 2024 وتبدء اللعبة بنزول عدد 100 محارب وتكون أنتي احدهم، ويتم أنزالهم من الطائرات في أماكن مختلفة ليبدء القتال مع الأخصام وينتصر واحد من المئة لاعب، فهناك طريقتين أساسيتين لشحن الشدات سنستعرضهم لكم الان:

نقوم بفتح اللعبة علي الهاتف الخاص بنا وتشغيلها.

نقوم بالتوجه الي المتجر عن طريق الضغط علي أيقونة المتجر.

نقوم بالضغط علي زر شحن.

نقوم بكتابة المعرف الخاص بنا في المكان المخصص له.

نقوم بالضغط علي أستمرار ونقوم باتمام الدفع.

نقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة لنا من الطرق المتاحة في اللعبة.

نقوم بالضغط علي أيقونة شراء لانهاء الشراء بنجاح.

طريقة أخري لشحن شدات ببجي

وفرت لعبة ببجي الشهيرة مواقع أخري يمكنك الشحن من خلالها واليك طريقة الشحن التي يمكنك من خلالها الشحن أيضاً:

نقوم بالتوجه الي الموقع الألكتروني Midas buy وهو موقع يتيح شحن الشدات.

نقوم بالضغط علي زر شحن الشدات.

نقوم باختيار الشدات المراد شحنها.

نقوم بالضغط علي زر شراء.

نقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة.

نقوم بالدفع واتمام العملية بنجاح.

كيفية استرداد هدايا شداد ببجي 24

سنوضح الطريقة التي يمكنك من خلالها استرداد الهدايا، وذلك من خلال اتباع مجموعة من التعليمات البسيطة: