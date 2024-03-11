الاخضر طالع السما.. بكام سعر الدولار اليوم الاثنين 11 مارس 2024 في جميع البنوك السوق السوداء

نستعرض لكم عبر موقع البديل سعر الدولار اليوم الاثنين 11 مارس 2024، وفي سياق الأحداث الاقتصادية الأخيرة يظل استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم السبت، وتبقى قيم الشراء والبيع دون تغيير ملحوظ على الرغم من القرارات الاستثنائية الأخيرة للبنك المركزي المصري التيار شملت زيادة في أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم الاثنين 11 مارس 2024

يسجل سعر الدولار الاثنين 11 مارس 2024 في بنك قناة السويس حوالي 49.4 جنيه للشراء و49.5 جنيه للبيع. وأشارت التقارير إلى استقرار الدولار في الأسواق المصرفية، حيث أظهر بنك المصرف المتحد استقرارًا مماثلاً بسعر 49.35 جنيه للشراء و49.45 جنيه للبيع، ويأتي هذا في سياق الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بمتابعة حركة الدولار في الأسواق المحلية، ويأتي سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية كالتالي:

بنك قناة السويس: سعر الشراء 49,40 جنيه، وللبيع 49,50 جنيه.

البنك المتحد: سعر الشراء 49,35 جنيه، بينما سعر البيع 49,45 جنيه.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار للشراء 49,30، وللبيع 49,40.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار للشراء 49,35 جنيه، وللبيع 49,45.

بنك مصر: سعر الدولار للشراء 49,50 جنيه، بينما للبيع 49,60.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدولار للشراء 49,30 جنيه، وللبيع 49,40 جنيه.

البنك المصري الخليجي: سعر الدولار للشراء49,40، وللبيع 49,50.

بنك HSBC : سجل سعر الدولار للشراء 49,40 جنيه، وللبيع 49,50 جنيه.

وفي السوق الموازي 50.91

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك يعكس الثبات النسبي في السوق المصرفي، ويظهر أن السوق يحتفظ بتوازنه رغم التقلبات الاقتصادية، ويعكس هذا الاستقرار الجهود الفعّالة للبنك المركزي المصري في إدارة سياسات النقد الأجنبي، ويتطلب من المهتمين بالشأن الاقتصادي متابعة التحديثات الدورية للأسعار لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة استنادًا إلى المعطيات الحالية.