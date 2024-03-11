“بدون تقطيع” نزل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وشاهد المسلسل التركي المؤسس العثماني

قناة الفجر الجزائرية، يبحث العرب عن تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث يشاهدونها باستمرار لما تقدمه من مسلسلات تركية مدبلجة على مدار الأربعة وعشرون ساعة، فمن أهم المسلسلات التركية التي تقوم بعرضها هو مسلسل المؤسس عثمان، فسوف نتعرف معاً على أحدث ترددات القناة بعد التي خلال السطور التالية، فتابعونا.

قناة الفجر الجزائرية

قامت قناة الفجر الجزائرية بتحديث تردداتها على القمر نايل سات وعرب سات، وذلك لتحسين جودة القناة، فتستطيع بكل سهولة ضبط تردد قناة الفجر على قمر نايل سات من خلال إدخال المعلومات التالية:

تردد القناة هو 12034.

معامل الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح ⅔.

تردد القناة على قمر العرب سات

أعلنت إدارة القناة أيضاً عن تحديث تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال إدخال المعلومات الآتية:

لا بد من إدخال تردد القناة وهو 11034.

كما يجب إدخال معامل الاستقطاب رأسي.

أما عن معدل الترميز 27500.

معامل التصحيح ⅚.

أهم المسلسلات التي يتم عرضها على قناة الفجر الجزائرية

تعد المسلسلات المقدمة من قناة الفجر الجزائرية من المسلسلات التي تحظى بشعبية كبيرة للغاية، فمن أهم المسلسلات المقدمة، تكون على النحو التالي:

مسلسل المؤسس عثمان وهو يتبع المسلسل أرطغرل.

صلاح الدين الأيوبي، حيث أن هذا المسلسل الرائع يقدم قصة صلاح الدين الأيوبي بشكل تاريخي شيق.

مسلسل حب للإيجار، وهو من أهم المسلسلات الرومانسية التي تقدم قصة حب يقع فيها البطل والبطلة والتي ترتبط بعقد إيجار.

مسلسل الحفرة وهو مسلسل عصابات يغلب عليه طابع الأكشن.

مواعيد عرض الجزء الخامس من المسلسل التركي التاريخي المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية 2024

المسلسل التركي التاريخي المؤسس عثمان رواجاً واسعاً في الوطن العربي والشرق الأوسط وبدأ البحث عن مواعيد عرضه، وتقوم قناة الفجر الجزائرية إذاعة المسلسل مساء يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية، أما بالنسبة للإعادة فتكون يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويمكنك مشاهدة قناة الفجر عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات من خلال الترددات السابق ذكرها.