“بدون تقطيع” نزل تردد قناة وناسة بيبي الجديد واستمتع بأجمل الأغاني المسلية لطفلك

تردد قناة وناسة بيبي، يوجد مجموعة كثيرة من الأمهات التي تقوم بالبحث عن التردد الجديد الخاص بقناة وناسة، فهي من أجمل القنوات التي تقوم بعرض مجموعة من البرامج الدينية والثقافية والترفيهية للأطفال الصغار، فهي تهتم بتقديم مجموعة كبيرة من الأغاني المسلية للأطفال باللغة العربية.

تردد قناة وناسة بيبي

هدف تردد قناة وناسة بيبي هو تقديم محتويات مشوقة للصغار، فهي من أروع القنوات التي ظهرت في الفترة الأخيرة يمكنك الآن الحصول عليها من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

يمكنك أيضاً تنزيل القناة على قمرك الصناعي عرب سات لمشاهدة أجمل الأغاني والأناشيد الدينية وهو كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

الاستقطاب: عمودي.

تثبيت تردد قناة وناسه

تعتبر قناة وناسة الفضائية من أروع القنوات الموجودة على الأقمار الصناعية، التي يمكن متابعتها دون إي اشتراك، فهي قناة ترفيهية مسلية للصغار فيمكنك تثبيت هذه القناة على جهازك من خلال الخطوات الآتية:

قم بالدخول على إعدادات القنوات.

اضغط على التثبيت اليدوي.

قم بتحديد القمر الصناعي التابع للقناة.

ثم ادخل التردد الخاص بالقناة.

اكتب معدل الترميز بصورة صحيحة.

ثم ابحث من خلال الضغط على كلمة بحث.

الأغاني الخاصة بقناة وناسه

هناك مجموعة من الأغاني التي يتم عرضها من خلال القناة للأطفال، التي تعمل على تقديم معلومات مفيدة للطفل، فعند سماعه لهذه الأغاني يتعلم منها الكثير من العادات الصحيحة، ومن ضمن هذه الأغاني هي ما يلي:

أغنية حبيب البابا.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات.

أغنية مين اللي سرق الجزمه.

أغنية لولو الشطوره.

مميزات قنوات وناسة وبيبي كيدز

يوجد مجموعة كبيرة من المميزات المختلفة التي تتسم بها قنوات الكرتون وناسة وبيبي كيدز، وهذه المميزات تجعل الأطفال في حالة أكبر من السعادة، وهذه المميزات تتمثل في الآتي: