شاومي تُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية مع هاتفها الجديد المزود بـ Hyperos!

منذ أيام قليلة قامت شركة شاومي الصينية بالإعلان عن أخر اصداراتها من الهواتف المحمولة وهو هاتف Xiaomi 14، والذي يعد منافسا قويا لآخر اصدارات شركة سامسونج، مما جعل الكثير يتساءل عن مواصفاته ومميزاته وسوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بمواصفات وكاميرات ممتازة شاومي تطلق موبايل مزود ب Hyperos.

مواصفات هاتف Xiaomi 14

وسوف نوضح لكم الآن أهم مواصفات هاتف Xiaomi 14 وهذه هي أبرز مواصفاته:

اسم الهاتف Xiaomi 14 نوع الشاشة Oled حجم الشاشة ٦،٣ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز معدل سطوع الشاشة ٣٠٠٠ شمعة نوع المعالج Snapdragon 8 Gen 3 الرامات ١٢جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١ تيرا بايت/ ٥١٢ جيجا بايت عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٣٢ ميجا بيكسل عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم نظام التشغيل HyperOS الشبكات التي يدعمها G3 G4 G5 بلوتوث يدعم واي فاي يدعم سماعات استريو سعة البطارية 4610 ملي امبير الشحن السريع ٩٠ وات

مميزات هاتف Xiaomi 14

ولأن الكثير يتساءل عن أهم مميزات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أهم مميزاته فيما يلي:

حيث أن أول مميزاته أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٣ بوصة تمكنك من الرؤية بوضوح شديد.

كما أنه أيضاً يدعم شكل جذاب وأنيق وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار.

بالإضافة أيضاً إلى الشحن السريع للبطارية والذي لا يقارن مع أي هاتف أخر.

كذلك ايضا يحتوي على كاميرا أمامية وخلفية في غاية الجودة والدقة تمنحك صورة غاية الجودة والروعة.

كذلك أيضاً يحتوي على سماعات استريو للحصول على صوت نقي وواضح.

بالإضافة معالج قوي ومعدل تحديث قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات .

كما أنه يأتي مقاوما للماء والغبار.

ويحتوي على كافة أشكال الحماية كبصمة الأصابع والوجه والرمز وكلمة المرور.

أسعار هاتف Xiaomi 14