تكنولوجيا

شاومي تُحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية مع هاتفها الجديد المزود بـ Hyperos!

shehabelgobaryph2منذ يوم واحد
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منذ أيام قليلة قامت شركة شاومي الصينية بالإعلان عن أخر اصداراتها من الهواتف المحمولة وهو هاتف Xiaomi 14، والذي يعد منافسا قويا لآخر اصدارات شركة سامسونج، مما جعل الكثير يتساءل عن مواصفاته ومميزاته وسوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، بمواصفات وكاميرات ممتازة شاومي تطلق موبايل مزود ب Hyperos.

مواصفات هاتف Xiaomi 14

وسوف نوضح لكم الآن أهم مواصفات هاتف Xiaomi 14 وهذه هي أبرز مواصفاته:

اسم الهاتفXiaomi 14
نوع الشاشةOled
حجم الشاشة٦،٣ بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
معدل سطوع الشاشة٣٠٠٠ شمعة
نوع المعالجSnapdragon 8 Gen 3
الرامات١٢جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١ تيرا بايت/ ٥١٢ جيجا بايت
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية٣٢ ميجا بيكسل
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
نظام التشغيلHyperOS
الشبكات التي يدعمهاG3 G4 G5
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
سماعاتاستريو
سعة البطارية4610 ملي امبير
 الشحن السريع٩٠ وات

مميزات هاتف Xiaomi 14

ولأن الكثير يتساءل عن أهم مميزات ذلك الهاتف سوف نعرض لكم أهم مميزاته فيما يلي:

  • حيث أن أول مميزاته أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٣ بوصة تمكنك من الرؤية بوضوح شديد.
  • كما أنه أيضاً يدعم شكل جذاب وأنيق وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار.
  • بالإضافة أيضاً إلى الشحن السريع للبطارية والذي لا يقارن مع أي هاتف أخر.
  • كذلك ايضا يحتوي على كاميرا أمامية وخلفية في غاية الجودة والدقة تمنحك صورة غاية الجودة والروعة.
  • كذلك أيضاً يحتوي على سماعات استريو للحصول على صوت نقي وواضح.
  • بالإضافة معالج قوي ومعدل تحديث قوي جداً لسهولة التنقل بين الصفحات .
  • كما أنه يأتي مقاوما للماء والغبار.
  • ويحتوي على كافة أشكال الحماية كبصمة الأصابع والوجه والرمز وكلمة المرور.

أسعار هاتف Xiaomi 14

  • ويتراوح سعر Xiaomi 14 حوالي 845 دولار أمريكي في الأسواق الهندية أي ما يعادل ٤١،٧١٠ جنيه مصري للهاتف ذات سعة ٥١٢ جيجا بايت.
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shehabelgobaryph2منذ يوم واحد
0

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